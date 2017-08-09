Роль злодейки в новом «Хеллбое» сыграет Милла Йовович

Лос-Анджелес, США, , 15:11 — REGNUM Актриса Милла Йовович сейчас находится в процессе заключительной части переговоров по поводу её участия в съемках продолжения фильма «Хеллбой», картина будет называться «Хеллбой: Восстание королевы крови» (Hellboy: Rise of the Blood Queen), об этом 8 августа сообщило издание Сollider.

Сообщается, что работа над новым фильмом, создаваемым в рамках перезагрузки франшизы, движется достаточно быстро, первые новости о том, что мир увидит нового «Хеллбоя» пришли в мае 2017 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил автор комикса Майк Мигнола. Режиссерское кресло на съемочной площадке картины займет Нил Маршалл, ранее снявший фильмы ужасов «Псы-воины» и «Спуск». Издание сообщает, что новая картина получит рейтинг R.

Мила Йовович на протяжении многих лет являлась неотъемлемой частью франшизы Resident Evil, но в феврале 2017 года вышел фильм «Обитель зла: Последняя глава». Издание предполагает, что теперь актриса переключится с добра на зло и сыграет роль Королевы крови.

Пока дата выхода нового «Хеллбоя» не определена, но авторы статьи прогнозируют, что фильм может быть показан в кинотеатрах уже в конце 2018 года или в 2019-м.

Напомним, два предыдущих фильма про Хеллбоя снял режиссер Гильермо дель Торо, «Хеллбой: Герой из пекла» вышел в 2004 году, а «Хеллбой 2: Золотая армия» — в 2008-м. Обе картины имели весьма скромные кассовые показатели, в кинотеатрах США им не удалось собрать сумму, превышающую бюджеты картин.