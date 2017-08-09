«Школьная реформа угрожает безопасности Латвии»

Рига, , 13:57 — REGNUM Мэр латвийского города Вентспилса Айварс Лембергс не поддерживает предлагаемую министерством образования и науки школьную реформу. Об этом он заявил на пресс-конференции, сообщает портал Rus.db.lv.

Напомним, согласно идее минобразования, с 2018/2019 учебного года ответы на централизованных экзаменах в средней школе можно будет писать только на латышском языке, а еще через год это же будет распространяться и на экзамены в основной школе. До сих пор учащиеся сами могли выбирать язык ответов.

«Я лично не поддерживаю инициативу о том, что выпускники 9 и 12 классов все экзамены должны сдавать только на латышском языке, — пояснил свою позицию Лембергс. — Это правило надо вводить эластично — в зависимости от района и школы тоже. Ситуация в Даугавпилсе и Резекне будет совсем другой, нежели в Валмиере. В эпоху нестабильной геополитической ситуации такое решение, на мой взгляд, может создать угрозу национальной безопасности. Для Латвии сегодня гораздо важнее достичь этнического спокойствия, чем какого-то недовольства, которое обязательно появится, если ребенок не сможет из-за языкового вопроса нормально сдать экзамен. Сегодня национальная безопасность должна стоять выше, чем желания отдельных чиновников из минобразования».

Лембергс также напомнил о реформе министра Карлиса Шадурскиса 10-летней давности, которая заключалась в переводе русских школ на латышский язык обучения. «Такого рода действия — это действия вредителей страны, — считает глава города. — И такие действия должен оценивать Комитет национальной безопасности». Он полагает, что действия минобразования можно охарактеризовать как злонамеренные, потому что они дестабилизируют ситуацию в стране, а особенно — в ее отдельных регионах, например, Латгалии (восточная, русскоязычная часть Латвии).

Как сообщало ИА REGNUM ранее, экзаменационные задания школьникам доступны только на государственном языке, однако на сегодняшний день, русскоязычные или билингвальные ученики на экзаменах могут давать ответы в том числе и на русском, так как часть программы они проходят именно на этом языке.

В связи с этим, согласно требованиям Центра содержания образования, проверяющие экзаменационные работы обязаны знать также и русский язык. Без знаний русского могут обходиться лишь те проверяющие, которые исправляют экзаменационные работы по латышскому или иностранному языку (за исключением русского).

Читайте ранее в этом сюжете: «Экзамены на латышском дискриминируют русских школьников»