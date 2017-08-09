Археологический музей под открытым небом создают в Горном Алтае

Горно-Алтайск, , 16:14 — REGNUM В Горном Алтае на месте раскопок Пазырыкских курганов, благодаря которым в свое время удалось узнать много нового о древней культуре народов Западной Сибири, создадут музей под открытым небом. Начало этой работе положено в этом году в ходе совместной экспедиции ученых Горно-Алтайского государственного университета и Государственного Эрмитажа.

Главным итогом стала рекультивация и восстановление первого объекта из нескольких объектов — так называемого малого кургана №7, который был исследован в 1949 году археологами под руководством Сергея Руденко. В первой половине XX века в урочище Пазырык у села Балыктуюль Улаганского района нынешней Республики Алтай советские ученые Сергей Руденко и Михаил Грязнов произвели раскопки нескольких курганов скифского времени. В исследованных погребениях они обнаружили уникальные по своей сохранности вещи, которые укладывали с умершими вождями в их могилы.

Сохранность предметов из органических материалов (дерево, кожа, ткани), которые обычно не сохраняются в археологических памятниках, была обусловлена наличием так называемой подкурганной мерзлоты. Исследование мерзлотных погребений стало большим прорывом в археологии.

В то же время сами курганы после изучения не были засыпаны и на месте раскопок остались глубокие воронки, окруженные кучами камней и земли. Основная цель начатых в этом году работ — рекультивировать и доисследовать могильники, а затем создать на этом месте музей под открытым небом.

«Ученые нашего университета и государственного Эрмитажа в этом году приступили к грандиозному проекту — реконструкции знаменитых Пазырыкских курганов. Работа рассчитана не на один год, это очень большое дело. Курганы в плохом состоянии, и мы надеемся, что благодаря усилиям ученых, общественности и всех заинтересованных лиц через какое-то время там появится уникальный музей под открытым небом. В первозданном виде будут восстановлены раскопанные курганы», — рассказывает ректор Горно-Алтайского государственного университета Валерий Бабин.

Руководитель музейного комплекса ГАГУ Никита Константинов подчеркнул, что основной целью первого стартового сезона стало определение предстоящего объема работ, ведь помимо пяти больших курганов в урочище находится около 200 различных объектов — мелкие могильники, оградки, поминальные выкладки и так далее. В этом году археологи работали на северо-восточной периферии большого пятого кургана, где ранее была найдена знаменитая колесница, ковры, мумии мужчины и женщины. Находки из этого кургана хранятся в Государственном Эрмитаже и требуют особых условий хранения.

Кроме того, работы проводились на малом кургане №7, который также не был рекультивирован после раскопок. Ученым удалось полностью реконструировать этот объект. При этом несколько неожиданно исследовали обнаружили здесь фрагменты керамических сосудов, кости животных. Возможно, это следы поминальной тризны.

Во время работ также удалось зафиксировать следы костров, которые пазырыкцы жгли у кургана во время похорон вождя.

«Уже на первом этапе работ в лучшую сторону изменился вид не только седьмого кургана, но и пятого. Произведено полное доследование этого кургана, результаты исследований позволили научно достоверно восстановить внешний вид курганов. Надеюсь, что в следующем году нам удастся продвинуться в восстановлении большого пятого Пазырыкского кургана», — сказала хранитель пазырыкской коллекции Государственного Эрмитажа Елена Степанова и добавила, что работы на нем займут еще около двух лет.

По словам Никиты Константинова, диаметр одного большого кургана составляет около 40 метров, высота — четыре метра. Работать здесь можно только руками, применение техники не допускается. Это долгий, кропотливый и при этом тяжелый физический труд.

Елена Степанова пояснила, что работы на могильнике — это часть проекта, который предполагается реализовать в республике в перспективе, а именно — создание музейного комплекса в долине Пазырыка, который позволил бы привлечь туристов к этому памятнику. Будущий музейный комплекс будет состоять из павильона, где будет представлена экспозиция и сувениры, и восстановленного могильника.

«В долину Чулышмана следует большой поток туристов, многие заезжают на памятник на автотранспорте, сейчас это хаотичный, неуправляемый процесс и приносит довольно много вреда. Интерес, в том числе и у зарубежных туристов, к памятнику значительный, но информации у людей мало», — пояснила она.

На этом туристическом комплексе предлагается представить не только раздел, посвященный раскопкам могильника, возможно, там будут выставлены и хорошие копии предметов из больших Пазырыкских курганов. Уже есть договоренности с алтайскими мастерами — они приедут в Эрмитаж, чтобы познакомиться с предметами, а затем создать и современную реконструкцию пазырыкского костюма, и сделать точные копии предметов.

«Такие предметы, как ковры, колесница — это вещи уникальные, они находятся в Эрмитаже. Но необходимо понимать, что для их сохранности тратятся очень большие средства. Они требуют очень жесткого контроля за микроклиматом, непрерывного наблюдения реставраторов. Вещи из органических материалов — очень хрупкие. И такие предметы как ковры и колесница, никуда не вывозятся и не будут вывозиться, их просто нельзя трогать», — подчеркнула она.

По словам ученой, сейчас реставраторы Эрмитажа восстанавливают предметы и вещи из тех фрагментов, которые хранились в музее много лет, но до которых у ученых «пока не доходили руки». «Мы, как из пазлов, собрали, например, две пары чулок с орнаментальными полосами. Сейчас в работе находится войлочный дождевик, головной убор из второго пазырыкского кургана, сапожки из меха леопарда. Это неизвестные вещи, потому что рестораторы пока не приложили к ним руку. Сейчас, думаю, много интересных вещей удастся вернуть из небытия», — рассказала она.

Отметим, что после раскопок в урочище Пазырык в научный оборот было введено понятие «пазырыкской культуры», которая существовала в пределах Алтайской горной системы (сопредельные территории России, Казахстана, Монголии и Китая) в VI—III веках до нашей эры. Этнически ирано-самодийская пазырыкская культура появилась в результате тесного контакта самодийской каракольской культуры с иранской бегазы-дандыбаевской культурой. Под натиском гуннов часть пазырыкцев была вынуждена мигрировать с территории Горного Алтая на север через зоны обитания самодийского населения большереченцев и кижировцев.

Основным занятием населения было кочевое скотоводство. Знатные пазырыкцы носили шелковые рубахи, имевшие один покрой как для мужчин, так и для женщин. Мужским элементом одежды были штаны, тогда как женщины носили трехцветные юбки. Общей деталью гардероба для женщин и мужчин были войлочные чулки, которые были удобны для верховой езды. Также пазырыкцы носили меховые шубы, зачастую сделанные мехом и вовнутрь, и наружу. Такие шубы имели войлочные аппликации-украшения, а также украшались ценными мехами, выкрашенными в синий цвет.

Большое значение в изучении пазырыкской культуры сыграло обнаружение в 1993 году в кургане на высокогорном плато Укок мумии женщины, которая получила название «Алтайская принцесса». Ученые обнаружили ее в линзе льда, именно благодаря этому мумия хорошо сохранилась. На теле девушки были обнаружены татуировки. Кроме того, было установлено, что в пазырыкской культуре, к которой она принадлежала, было принято мумифицировать усопших. Как следует из данных междисциплинарных исследований, «принцесса» умерла в возрасте около 30 лет от рака, она принадлежала к средним слоям пазырыкского общества и жила около 2,5 тыс. лет назад.

«Принцесса Укока» играет важную роль в мировоззрении большой части современных алтайцев. Многие коренные жители считают ее своей прародительницей и связывают происходящие время от времени природные катаклизмы с «гневом принцессы Кадын», которая якобы является местным шаманам и требует перезахоронить ее. Несколько лет назад под обращением к президенту Владимиру Путину с просьбой перезахоронить мумию на плато Укок подписались более 20 тыс. человек.

В 2016 году по иску одного из местных общественных деятелей вопрос о перезахоронении рассматривал суд, который отказал в удовлетворении требований заявителя.

Смотрите галерею к статье