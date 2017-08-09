Звезда «Отвязных каникул» сыграет в новом фильме Вуди Аллена

Лос-Анджелес, США, , 13:50 — REGNUM Режиссер Вуди Аллен намерен снять новый фильм, в котором сыграют Селена Гомез, Тимоти Чаламет и Эль Фэннинг, производством фильма займется телесеть Amazon Studios, об этом 8 августа сообщило издание Variety.

Автор заметки пишет — кроме того, что в создании фильма примут участие вышеназванные юные актеры, о новой ленте Аллена традиционно ничего неизвестно, пока нет даже названия.

Ранее Amazon Studios сотрудничала с Алленом при создании фильма «Светская жизнь» (Cafe Society), также их объединяет картина «Колесо обозрения» (Wonder Wheel), мировая премьера которой запланирована на 1 декабря 2017 года.

Кроме этого Аллен создавал для телесети мини-сериал «Кризис в шести сценах» (Crisis in Six Scenes), к которому критики отнеслись весьма прохладно.

Напомним, Тимоти Чаламет сыграл главную роль в фильме «Позови меня своим именем», мировая премьера фильма состоялась 22 января 2017 года.

Эль Фэннинг недавно снялась в картине «Роковое искушение» (The Beguiled), она сыграла там одну из ключевых ролей второго плана. Зрители также знают её по роли в фильме ужасов «Неоновый демон».

Селена Гомез — бывшая звезда телеканала Disney, в 2012 году она снялась в картине «Отвязные каникулы» (Spring Breakers). Фильм получил в целом положительные отзывы критиков, некоторые из них высказывали мнение, что он позволил Гомес показать себя с ранее неизвестной стороны.