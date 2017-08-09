В Ярославле дома в центре города покрасят в тон тротуарной плитки

Ярославль, , 12:24 — REGNUM Мэрия Ярославля приняла решение покрасить часть зданий в зоне ЮНЕСКО в два цвета, чтобы они гармонировали с красной тротуарной плиткой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Ярославля

«По программе реконструкции зоны ЮНЕСКО в рамках соглашения между Правительствами Москвы и Ярославской области будет отремонтировано 12 домов федерального и регионального значения. Некоторые дома уже давно утратили свой прежний цвет. Поэтому было принято решение обратиться к паспортам домов, в которых указан их цвет, и вернуть им былую красоту. Некоторые дома будут покрашены в две части. Верхняя — в желтых тонах, нижняя будет сочетаться с красной плиткой тротуара», — сказал директор департамента архитектуры и земельных отношений мэрии Ярославля Александр Скворцов.

Мэрия города цветовые решения формирует по улицам, чтобы на них не было резких изменений. Чиновники считают, что рядом расположенные дома должны представать примерно в одном цветовом решении. Всего колерных решений более 400. Самые распространенные цвета городской палитры — белые, бежевые, желтые и красноватые оттенки. Эксперт Юрий Аврутов предостерегает власти: памятники истории и культуры надо красить в соответствии с их исторической покраской.

«Объекты культурного значения надо красить не под плитку, а в соответствии с исторической покраской этого здания. Реставратор должен комплексно исследовать дом и выяснить, какая у него была первая покраска. Если это не удастся сделать путем соскобов, то изучаются архивы, исторические материалы, где и находится цвет первой окраски здания. Если он был, к примеру, зеленым, то таким и должен оставаться, пусть даже все оставшиеся дома улицы будут желтого цвета. Если дом никогда не был двухцветным, то и сейчас он таким не должен стать. За соблюдение этого правила должен следить орган охраны объектов культурного наследия», — сказал корреспонденту ИА REGNUM председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов.