Режиссер «Очень странных дел» снимет фильм по комиксу Джеймса Вана

Вашингтон, , 11:34 — REGNUM Режиссер Ребекка Томас, создававшая один из эпизодов второго сезона сериала «Очень странные дела», будет работать над адаптацией комикса Джеймса Вана «Злокачественный Человек» (Malignant Man), об этом 9 августа сообщил портал The Daily Star.

Ван создавал этот комикс совместно с Майклом Аланом Нельсоном и художником Петром Ковальским. Сообщается, что режиссер «Заклятия» и «Аквамена» будет привлечен к проекту в качестве продюсера. Производством также займутся Росс Ричи и Стивен Кристи, они будут работать через свой лейбл Atomic Monster.

Комикс, созданный в жанре научно-фантастического триллера, рассказывает о человеке по имени Алан Гейтс, который болен раком, его заболевание находится в терминальной стадии и Гейтс уже смирился с тем, что его ждет неминуемая смерть.

Однако в какой-то момент он обнаруживает, что его опухоль — это не рак, а таинственный инопланетный паразит. Благодаря ему герой получает сверхсилу и начинает бороться с представителями темной стороны общества. При этом он начинает открывать различные тайны, связанные с его собственным прошлым.

Напомним, для Ребекки Томас «Злокачественный Человек» будет последним в серии захватывающих проектов, в 2012 году она дебютировала в роли режиссера с инди-драмой «Уже не дети» («Electrick Children»).

Также она принимала участие в создании сериала MTV Сладкие и порочные» (Sweet/Vicious). Седьмой эпизод второго сезона «Очень странные дела», который снимала Томас, должен выйти в октябре 2017 года.