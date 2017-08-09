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Минкультуры РФ пообещало учесть просьбу Кадырова о «Матильде»

Культура

«Письмо получили, приняли к сведению»

Минкультуры РФ пообещало учесть просьбу Кадырова о «Матильде»
Историко-приключенческий фильм Матильда, 2017 г

Грозный, 9 августа 2017, 09:16 — REGNUM  Просьбу главы Чечни Рамзана Кадырова запретить показывать фильм Алексея Учителя «Матильда» в республике учтет Министерство культуры России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«Письмо получили, приняли к сведению, это право Чечни, — говорится в сообщении. — Учтем их просьбу».

Ранее ряд СМИ сообщил, что глава Чечни Рамзан Кадыров в официальном письме к министру культуры России Владимиру Мединскому призвал запретить показ фильма «Матильда» в республике.

По его словам, многие жители страны расценивают картину как «преднамеренное издевательство над чувствами верующих людей», а также «оскорбление их религиозных чувств и унижение человеческого достоинства».

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