Disney расстается с Netflix

Бербанк, США, , 08:16 — REGNUM Disney заявила, что в 2019 году прекратит свое сотрудничество с потоковым сервисом Netflix, компания планирует приобрести контрольный пакет акций другой подобной службы — BAMTech, об этом 8 августа сообщила CNN.

Издание пишет, что большую часть доходов Disney получает от кабельных сетей, таких как ESPN. Но в последние годы зрители стали менять свои привычки и больше пользоваться услугами потоковых служб.

По этой причине Disney решила потратить $ 1,58 млрд на приобретение мажоритарной доли BAMTech, издание отмечает, что в августе 2016 года компания уже приобрела 33% акций сервиса. В 2018 году развлекательный гигант хочет запустить потоковый сервис через ESPN, а к 2019 году перейти на отдельную стриминговую службу.

После этого зрители смогу посмотреть новые фильмы производства Дисней и Pixar только там. По словам пресс-секретаря компании сериалы производства Marvel, такие как «Люк Кейдж», «Джессика Джонс» и «Каратель», некоторое время будут по прежнему показываться на Netflix.

Анимационные сериалы, такие как «Звёздные войны: Войны клонов», перейдут в службу Disney. Существующие фильмы Disney и Pixar останутся на Netflix до тех пор, пока действуют соглашения, заключенные между компаниями.

Напомним, 7 августа СМИ сообщили, что сервис Netflix купил компанию Millarworld, издающую серию известных комиксов, её создателем является известный автор Марк Миллар. Millarworld известна по циклам Kick-Ass, Kingsman, Old Man Logan и другим.