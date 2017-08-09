Малахов – не последний? «Первый канал» решил расстаться с Олешко

Москва, , 02:05 — REGNUM Решение расстаться с телеведущим Александром Олешко «из-за отсутствия подходящих проектов» озвучила пресс-служба «Первого канала».

Уточняется, что Олешко уже полгода не работает на канале. В пресс-службе по этому поводу заявили:

«Поскольку для ведущего не было подходящих проектов, с ним решили расстаться и не продлили контракт на 2017 год».

Известно, что Олешко не останется без работы и перейдет на другой канал — НТВ.

Напомним, актер и пародист Олешко работает на телевидении с 1993 года. С 2014 по 2016 год вел на «Первом канале» передачу «Точь-в-точь». Известен как ведущий «Минуты славы» (2009 — 2014 гг.).

Сообщение об уходе Олешко последовало вскоре за уходом с того же канала ведущего Андрея Малахова, который несколько лет вел на «Первом» шоу «Пусть говорят». 31 июля 2017 года выяснилось, что он покидает канал.

Уход Малахова связывают с возвращением на телеканал продюсера Натальи Никоновой.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 7 августа 2017 года в издании «ELLE» появилась информация, что уход Малахова с «Первого канала» связан с необходимостью взять «декретный отпуск», поскольку бренд-директор «ELLE», жена Малахова Наталья Шкулева, находится на позднем сроке беременности.

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