Умер основатель ВИА «Веселые ребята» Павел Слободкин

Москва, , 21:37 — REGNUM Основатель ВИА «Весёлые ребята», народный артист России Павел Слободкин скончался на 73-м году жизни, сообщили в департаменте культуры Москвы.

По предварительной информации, похороны артиста состоятся 10 августа.

Павел Слободкин родился 9 мая 1945 года в Москве. В 1962—1964 годах был музыкальным руководителем эстрадной студии МГУ «Наш дом», затем начал работать в Москонцерте в качестве дирижёра и музыкального руководителя оркестра.

В 1966 году Слободкин создал «Весёлые ребята» — один из первых вокально-инструментальных ансамблей в СССР. В 1974 году он пригласил в свой музыкальный коллектив начинающую на тот момент певицу Аллу Пугачеву, а уже в следующем году аранжированная Слободкиным песня «Арлекино» принесла ей победу на конкурсе «Золотой Орфей» и всесоюзную популярность.

В «Весёлых ребятах» также начинали свою карьеру такие певцы, как Александр Барыкин, Александр Буйнов, Алексей Глызин и Вячеслав Малежик.

В феврале 2002 года на Арбате открылся Московский театрально-концертный центр Павла Слободкина.