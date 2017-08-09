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О революции детям: журналы как метод воспитания

Культура

«Чиж», «Костер» и «Мурзилка» в архивах НЭДБ

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О революции детям: журналы как метод воспитания
© Национальная Электронная Детская Библиотека
Мурзилка. 1977. № 11: Журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Всесоюзной Пионерской Организации им. В.И. Ленина для октябрят- Москва : Молодая гвардия, 1977.- 32 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/32619 Требуется регистрация на сайте НЭДБ

Москва, 9 августа 2017, 18:20 — REGNUM   ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. В этот раз агентство публикует обложки журналов юбилейных революционных годов, среди которых «ЧИЖ», «Костер» и «Мурзилка».

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Костер. 1967. № 11: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ- Ленинград : Ленинградская типография № 2, 1967.- 72 с. Оригинал хранится в РГДБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36830
© Национальная Электронная Детская Библиотека
Костер. 1967. № 11: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ- Ленинград : Ленинградская типография № 2, 1967.- 72 с. Оригинал хранится в РГДБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36830

Журналы, наполненные художественными текстами, познавательными статьями и картинками детских художников были неотъемлемой частью жизни советского ребенка. Их обложки были словно календарем знаковых событий. Главным праздником того времени была годовщина Октябрьской революции — событие, которое дало начало существованию СССР и которое в этом году отмечает свое 100-летие. Вышеперечисленные журналы также возникли благодаря революции.

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Костер. 1957. № 11: Ежемесячный детский журнал- Ленинград : Гос. изд. Детской литературы, 1957.- 72 с. Оригинал хранится в РГДБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36092
© Национальная Электронная Детская Библиотека
Костер. 1957. № 11: Ежемесячный детский журнал- Ленинград : Гос. изд. Детской литературы, 1957.- 72 с. Оригинал хранится в РГДБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/36092

Журнал «ЧИЖ» оказался не вполне «советским», что повлекло за собой драматичную судьбу издания. «Чрезвычайно Интересным Журналом» руководил Самуил Маршак, собравший в редакцию таких авторов, как Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий и другие. Журнал регулярно выпускал комиксы, ребусы и остроумные загадки для самых маленьких. Во второй половине тридцатых годов издание подверглось критике, а многие его авторы — репрессии. В начале войны «ЧИЖ» прекратил свое существование.

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Чиж. 1937. № 10: ежемесячный журнал для детей младшего возраста- Ленинград : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937.- 29 с. Оригинал хранится в РНБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35789 Требуется регистрация на сайте НЭДБ
© Национальная Электронная Детская Библиотека
Чиж. 1937. № 10: ежемесячный журнал для детей младшего возраста- Ленинград : Детиздат ЦК ВЛКСМ, 1937.- 29 с. Оригинал хранится в РНБ. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/35789 Требуется регистрация на сайте НЭДБ

На смену ему пришел «Костер». Основной аудиторией журнала были школьники, что влекло за собой менее игровое содержание. Журнал был оформлен в более строгом, «реалистичном» стиле, над которым работали Николай Тырса, Алексей Пахомов, Владимир Конашевич и другие художники. Журнал существует и сейчас, все так же публикуя на своих страницах повести, рассказы, письма детей и юмористические материалы.

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Костер. 1977. № 11: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ- Ленинград : Ленинградская фабрика офсетной печати № 1, 1977.- 72 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40295
© Национальная Электронная Детская Библиотека
Костер. 1977. № 11: Ежемесячный журнал ЦК ВЛКСМ- Ленинград : Ленинградская фабрика офсетной печати № 1, 1977.- 72 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/40295

Старейшим на сегодняшний день журналом для детей является «Мурзилка». Он был открыт еще в 1924 году. Шли годы, издание и его главный герой — Мурзилка — меняли свой облик. Сначала Мурзилка был щенком, позже стал желтым человечком. При этом изображали его разные художники, что делало образ главного героя всегда тоже всегда разным. Неизменными оставались только желтый мех и берет на голове. Популярность журнала-долгожителя объясняется его направленностью на увлекательность.

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Мурзилка. 1987. № 11: Журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Всесоюзной Пионерской Организации им. В.И. Ленина для октябрят- Москва : Молодая гвардия, 1987.- 32 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/33005 Требуется регистрация на сайте НЭДБ
© Национальная Электронная Детская Библиотека
Мурзилка. 1987. № 11: Журнал ЦК ВЛКСМ и Центрального Совета Всесоюзной Пионерской Организации им. В.И. Ленина для октябрят- Москва : Молодая гвардия, 1987.- 32 с. Читать журнал: http://arch.rgdb.ru/xmlui/handle/123456789/33005 Требуется регистрация на сайте НЭДБ

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Национальная электронная детская библиотека