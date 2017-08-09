О революции детям: журналы как метод воспитания

Москва, , 18:20 — REGNUM ИА REGNUM продолжает публиковать архивы Национальной электронной детской библиотеки. В этот раз агентство публикует обложки журналов юбилейных революционных годов, среди которых «ЧИЖ», «Костер» и «Мурзилка».

Журналы, наполненные художественными текстами, познавательными статьями и картинками детских художников были неотъемлемой частью жизни советского ребенка. Их обложки были словно календарем знаковых событий. Главным праздником того времени была годовщина Октябрьской революции — событие, которое дало начало существованию СССР и которое в этом году отмечает свое 100-летие. Вышеперечисленные журналы также возникли благодаря революции.

Журнал «ЧИЖ» оказался не вполне «советским», что повлекло за собой драматичную судьбу издания. «Чрезвычайно Интересным Журналом» руководил Самуил Маршак, собравший в редакцию таких авторов, как Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий и другие. Журнал регулярно выпускал комиксы, ребусы и остроумные загадки для самых маленьких. Во второй половине тридцатых годов издание подверглось критике, а многие его авторы — репрессии. В начале войны «ЧИЖ» прекратил свое существование.

На смену ему пришел «Костер». Основной аудиторией журнала были школьники, что влекло за собой менее игровое содержание. Журнал был оформлен в более строгом, «реалистичном» стиле, над которым работали Николай Тырса, Алексей Пахомов, Владимир Конашевич и другие художники. Журнал существует и сейчас, все так же публикуя на своих страницах повести, рассказы, письма детей и юмористические материалы.

Старейшим на сегодняшний день журналом для детей является «Мурзилка». Он был открыт еще в 1924 году. Шли годы, издание и его главный герой — Мурзилка — меняли свой облик. Сначала Мурзилка был щенком, позже стал желтым человечком. При этом изображали его разные художники, что делало образ главного героя всегда тоже всегда разным. Неизменными оставались только желтый мех и берет на голове. Популярность журнала-долгожителя объясняется его направленностью на увлекательность.

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