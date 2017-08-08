«Единая Россия» — за введение уроков предпринимательства в школах

Москва, , 17:58 — REGNUM В предпринимательской платформе «Единой России» поддерживают предложение Министерства образования и науки РФ о введении факультативных уроков для школьников по основам предпринимательства и готовы оказать поддержку в его реализации. Как передает пресс-служба партии, об этом заявил член высшего совета «Единой России», эксперт Предпринимательской платформы партии Михаил Хомич, комментируя соответствующее предложение министра образования и науки Ольги Васильевой.

«Предпринимательская платформа готова оказать поддержку в реализации предложения на основе опыта, накопленного при реализации образовательной программы по бизнесу для учащихся 11 классов «Предпринимательство. Как начать свой бизнес». «Почва уже готова к такому курсу. В этой связи предложение Министерства образования и науки крайне своевременно. Предпринимательская платформа будет участвовать в проведении и реализации этого проекта, ведь у нас уже накоплен опыт проведения подобного курса», — заявил эксперт.

Хомич напомнил, что образовательная программа платформы прошла в восьми регионах РФ, обучение прошли более 1000 школьников. «Это был успешный курс лекций в форме факультативных занятий для старшеклассников», — рассказал он.

Также, по его словам, при реализации предложения может быть задействована и программа стартап-академии «Джуниор» на базе московской школы управления «Сколково», председателем попечительского совета которой является премьер-министр Дмитрий Медведев. «На спецкурс было больше трех наборов. Это одна из самых успешных программ школы, которая познакомила старшеклассников с основами предпринимательской деятельности и принципами ведения бизнеса», — отметил Хомич.

Напомним, что о планах ввести в качестве факультатива уроки по основам предпринимательской деятельности в российских школах рассказала министр образования и науки Ольга Васильева. Занятия планируется проводить во внеурочное время в качестве факультативов.