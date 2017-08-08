Касса выходных: «Темная башня» — в лидерах при отсутствии конкуренции

Москва, , 16:09 — REGNUM Фильм «Темня башня», снятый датским режиссером Николаем Арселем, вышел на первое место по кассовым сборам не только в США, но и в России, за первые выходные проката картина собрала 263 млн рублей, результаты были опубликованы 8 августа «Известиями».

Воплощение идей Стивена Кинга на большом экране подвинуло на второе место «Взрывную блондинку» (Atomic Blonde), в которой главную роль исполнила Шарлиз Терон.

Сообщается, что за второй уик-энд этот шпионский боевик собрал в кинотеатрах 32,5 млн. На данный момент общие сборы фильма составили 165 млн рублей.

На третьей строчке кассового рейтинга расположился анимационный фильм «Стань легендой: Бигфут младший» (The Son of Bigfoot), картина заработала 30 млн рублей (общие сборы — 93 млн).

Четвертое и пятое места достались мультфильму «Гадкий я 3» (27,5 млн рублей за выходные, всего собрано в России — 1,48 млрд рублей) и военной драме Кристофера Нолана «Дюнкерк» (21 млн рублей за выходные, общие сборы — 304 млн).

Напомним, несмотря на то, что фильм «Темная башня» получил низкие оценки критиков (на сайте Rotten Tomatoes его оценка составляет всего 18%), за первые выходные показа в США он сумел выбиться в лидеры и собрать $ 19,2 млн, обогнав «Дюнкерк» Кристофера Нолана (сборы за выходные — $17,2 млн).