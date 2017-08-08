Марина Каширская, , 20:26 — REGNUM

«Чернозём-2017» побил рекорд прошлого года: за три дня фестиваль посетили около 19 тысяч человек. Минувшие выходные еще раз доказали, что организаторы, сделавшие ставку не на «формат» музыкантов, а на их увлеченность своим делом, были правы. Люди со всей страны ехали не послушать конкретного исполнителя, как это часто бывает, а на фестиваль, и каждый мог найти музыку по душе — от мастодонтов отечественной тяжелой сцены, «Арии» и «Алисы», до Игоря Растеряева — человека-оркестра всего лишь с одним музыкальным инструментом.

Концертную программу фестиваля открыла группа «КняZz» — проект бывшего участника «Короля и Шута» Андрея Князева. В прошлом году именно на его выступлении оборвался фестиваль: на Татарский вал в 2016 году обрушился ураган. Заставив организаторов изрядно понервничать, стихия осталась в памяти только как веселое приключение, еще больше сплотившее публику. Чтобы напомнить, как это было, поклонники устроили флешмоб с огромной молнией из пенопласта. В этом году во время выступления Князя над Татарским валом светило яркое солнце, поэтому лидер коллектива выразил надежду, что теперь они избавятся от славы группы, портящей погоду.

Андрей Князев был автором многих песен и самых известных хитов «Короля и Шута», поэтому основой его сольного проекта остались тексты-истории, напоминающие мрачные сказки. Со сцены прозвучали хиты обеих групп. Заключительный блок песен прозвучал в память о Михаиле Горшеневе — лидере группы «Король и Шут», ушедшем из жизни в 2013 году.

Выступление началось строго по расписанию. Зрителей, к слову, начали запускать на территорию в 13:00. Были и те, кто пришел ровно к началу в надежде, что «без них не начнут», и в этот раз оказались не правы: «Чернозём» сломал стереотип о том, что концерты никогда не начинаются вовремя. Каждый день за 10 минут начинался отсчет до начала фестивальной программы.

Второй на сцену вышла Светлана Сурганова — бывшая участница «Ночных снайперов». Сурганова своим выступлением порадовала не только лирически настроенных поклонников, но и любителей музыки «потяжелее» — хиты звучали громко и драйвово. Фанаты в первых рядах заранее придумали, как порадовать музыкантов, и пришли с огромной растяжкой, на которой были написаны слова одной из песен Сургановой. Группа не осталась в долгу: в финале выступления, под песню «Воздух», в сторону зрителей полетели огромные шары.

Проект музыканта из Санкт-Петербурга Сергея Табачникова nobody. one стал одним из музыкальных «открытий» фестиваля. В композициях коллектива нет слов — они исполняют исключительно инструментальную рок-музыку на стыке различных жанров, — однако выступление от этого не стало менее драйвовым. Группа активно гастролирует по стране и имеет обширную фан-базу, поэтому поклонники Табачникова добрались и до Тамбова.

Группа «Ундервуд» из Симферополя пела про Крым, про любовь и про любовь к Крыму. Однако сильнее всего зрители ждали хит «Гагарин, я вас любила». Во время исполнения этой песни на сцену вышел Олег Гаркуша с фирменными танцами.

Группа «Браво», по праву заслужившая статус легенды отечественной музыки, еще раз подтвердила, что ее слушатели год от года молодеют. Как делились впечатлениями очевидцы, во время выступления «Браво» на территории фестиваля нельзя было найти человека, который не танцевал или хотя бы не пританцовывал под известные с детства хиты.

«Чайф» выступил на «Чернозёме» со второй попытки: в 2016 году зрители группу так и не увидели… «Чайф» должен был стать хэдлайнером третьего дня фестиваля «Чернозём-2016». В отличие от Андрея Князева, эти музыканты даже не успели выйти на сцену — их выступление отменили.

Подбодрив расстроившихся зрителей, группа обещала вернуться через год — и сдержала свое обещание, горячо приветствуемая публикой. Когда музыканты исполняли песню «Никто не услышит», над Татарским валом припев «Ой-йо» звучал тысячами голосов. И музыканты, и зрители были в прекрасном настроении. Владимир Шахрин общался с публикой, шутил и даже заменил слова в песне про реку Каму, вместо нее спев про тамбовскую реку Цну.

Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «ЕжеВика» Марина Каширская © ИА REGNUM Группа «ЕжеВика» Марина Каширская © ИА REGNUM Олег Гаркуша

Второй день открывала арт-фолк-группа «ЕжеВика» из Тамбова. Ее собрали две девушки — Виктория Ильина (она пишет стихи к композициям группы) и Ирина Бармина, которая не только поет, но и играет на флейте. Под музыку тамбовской группы зрители собрали хоровод. После выступления девушки поделились с журналистами секретами написания песен и рассказали о планах на будущее.

«АлоэВера» — группа из Екатеринбурга, которая привезла с собой песни «про любовь, поцелуи и прочие глупости». Солистка и автор текстов Вера Мусаелян на встрече с журналистами рассказала, что любит танцевать на концертах, но не любит потом смотреть на это в «Инстаграме». Несмотря на то, что до выступления группа успела увидеть лишь часть Тамбова, и ту — из окна автомобиля, главной достопримечательностью города музыканты единодушно назвали «танцующего Ленина» — памятник на главной площади города. «Он у вас так руку грациозно вверх вскинул, как будто танцует», — рассказала Вера.

Группа «Элизиум» из Нижнего Новгорода представила зрителям фестиваля программу «20 космических лет». После того, как музыканты отыграли, к ним выстроилась огромная очередь — за автографами. Выступавшие в этот день «АлоэВера», Louna и «Ария» тоже выходили к поклонникам.

Группа Louna и ее фронтвумен Лусинэ Геворкян пробудили в зрителях бунтарский дух. Над толпой начали зажигаться фаеры, а кто-то поджег дымовую шашку, но испугался охраны и бросил ее зрителям под ноги. Облако черного дыма перед сценой выглядело эффектно, но тем, кто оказался рядом, принесло мало радости. В финале выступления Лусинэ спрыгнула со сцены и сама побежала в толпу — пробежалась перед сценой и пожала руки фанатам из первых рядов.

Концерт группы проходил не по привычному сценарию: басист Виталий Демиденко незадолго до фестиваля получил травму ноги и ходит в гипсе, поэтому выступал сидя. Однако на качестве и количестве выступлений группы это не сказалось: уже на следующий после «Чернозёма» день группа играла в Краснодарском крае на байк-фестивале «Тамань».

Марина Каширская © ИА REGNUM «Ария» Марина Каширская © ИА REGNUM «Ария» Павел Ищенко © ИА REGNUM «Ария» Марина Каширская © ИА REGNUM «Ария» Марина Каширская © ИА REGNUM «Ария» Марина Каширская © ИА REGNUM «Ария» Марина Каширская © ИА REGNUM «Ария»

Завершал день мощный блок из выступлений российских рок-групп «Ария» и «АлисА», которые сыграли свои лучшие песни.

К концу дня на фестиваль приехали и высокопоставленные тамбовские гости. Второй день посетил губернатор Тамбовской области Александр Никитин, при личной поддержке которого пройдет четвертый по счету «Чернозём» в 2018 году.

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Третий день, по мнению зрителей, вышел наиболее эклектичным в музыкальном плане, но не менее душевным, чем все предыдущие. Первой выступала панк-группа «Йорш», которая не давала времени отдохнуть ни зрителям, ни охране: музыканты бегали вокруг сцены, прыгали в толпу и взбирались на ограждения, а в завершении сета привели поклонников прямо на сцену. «Организация, звук, публика! Мясо! Просто огонь!» — так коротко и емко группа описала свое пребывание на фестивале.

После очень громкого выступления «Йорш» на сцену вышел артист из Санкт-Петербурга Игорь Растеряев и доказал неточность поговорки «один в поле не воин». Бывший актер выступает, аккомпанируя себе на баяне — больше на сцене в это время нет никого и ничего. При этом зрители не «расползлись» по своим делам, а встали ближе к сцене, чтобы подпевать. Сам Растеряев позже признался, что не планирует собирать группу, потому что для этого нужны профессиональные музыканты — а сам он музыкального образования не имеет и не хочет быть «на голову ниже» своих согруппников.

Павел Ищенко © ИА REGNUM Игорь Растеряев Марина Каширская © ИА REGNUM Игорь Растеряев

За Растеряевым выступил еще один «неформатный» коллектив — нуар-шансон-группа «Аффинаж» из Санкт-Петербурга. Проникновенные песни звучали под аккомпанемент бас-гитары, тромбона, гитары и баяна. После них на сцену вышла альтернативная команда «Слот», чтобы вывести зрителей из меланхолического состояния и заставить двигаться активнее.

Правда, пыль от прыжков и слэма поднялась над Татарским валом ненадолго, потому что закрывали фестиваль Дельфин и «Сплин» — исполнители, чьи песни требуют определенной доли концентрации. Программа «Сплина» называлась «На бис» — в 2016 году музыканты уже приезжали на «Чернозём» с хитами и песнями с последнего альбома «Ключ к шифру».

Марина Каширская © ИА REGNUM «Аффинаж» Марина Каширская © ИА REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём-2017» Марина Каширская © ИА REGNUM «Аффинаж» Марина Каширская © ИА REGNUM «Аффинаж» Марина Каширская © ИА REGNUM Рок-фестиваль «Чернозём-2017» Марина Каширская © ИА REGNUM «Аффинаж»

Ведущим все три фестивальных дня был легендарный питерский музыкант и шоумен, Олег Гаркуша из группы «АукцЫон». Он был полностью верен себе: читал стихи, после каждого появления на сцене выходил фотографироваться со всеми желающими, дарил поцелуи поклонницам, внимательно слушал молодые группы и честно выдавал резюме об их выступлениях, а к старым друзьям выходил на подтанцовку. Все три дня очередь к нему организовывалась довольно внушительная — «душевность» ведущего располагала.

Титул «самого душевного» фестиваля «Чернозём» поддержал не только благодаря выступавшим музыкантам, но и благодаря заботе организаторов о посетителях. Они обеспечили гостей бесплатной питьевой водой, организовали бесплатные душевые кабины в палаточном лагере и поили ночующих в поле чаем и кофе, а для тех, кто после концертов уезжал в город, продлили работу общественного транспорта.

Дополнительным подарком стала малая сцена фестиваля, которая начинала свою работу раньше основной. Делалось это, в основном, чтобы развлечь публику палаточного лагеря, однако на акустические выступления заранее приезжали даже те, кто ночевал в городе. За два дня на малой сцене отыграли «Старый Грязный Шкаф» и Виктор Малыгин, «Обе-Рек», Раэн, «НичеГо» и Бранимир. Вышли на сцену и актеры Тамбовского молодежного театра (ТМТ) — они отыграли два полноценных ночных спектакля 4 и 5 августа. Несмотря на то, что представления шли почти два часа, когда заканчивалась музыкальная программа на основной сцене, — недостатка в зрителях не было. 6 августа в финале на сцену вместе с артистами вышел лидер группы «Обе-рек» Денис Михайлов, чья песня «Сказки» стала лейтмотивом спектакля «Овраг. The End!»

Те, кто часто ездит по фестивалям в других городах, отметили, что команда «Чернозёма» отличается особым вниманием к мелочам, а самое главное — вся инфраструктура на фестивале была бесплатной. Кроме палаточного лагеря, вход в который стоил целый рубль.

Тем, кому не хватило душевых процедур в специальных кабинках, прохлады добавила бригада спасателей, на третий день поливавшая желающих из пожарного гидранта. Стоит ли говорить, что в любви к тамбовским спасателям гости фестиваля в соцсетях признаются до сих пор.

Те, кто не пропустил ни одного «Чернозёма» с 2015 года, с уверенностью говорят, что с каждым разом фестиваль становится лучше и берет новую планку: приезжает больше людей, более качественным становится звук на сцене, практически полностью исчезают технические заминки. В работе над фестивалем были задействовано почти 800 человек — от организаторов и технической команды до волонтеров, которые раздавали воду на поле. Территорию патрулировали полицейские, дежурили медики и спасатели, но без происшествий, требующих вмешательства экстренных служб, к статью, обошлось — «душевный» фестиваль обязывает и публику быть взаимовежливой.

Пока основные итоги мероприятия только подводятся, но для поклонников фестиваля у организаторов уже есть хорошие новости: «Чернозём-2018» обязательно будет. Пройдет он на Татарском валу с 17 по 19 августа. Есть время приготовить палатку к следующему приключению.

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