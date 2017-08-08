Прокуратура Крыма проверит действия прокуратуры Симферополя

Симферополь, , 14:07 — REGNUM Прокуратура Республики Крым организовала служебную проверку действий сотрудников прокуратуры г. Симферополя в связи с объявлением предостережения о недопустимости трансляции трейлера фильма Алексея Учителя «Матильда».

Как отметили в пресс-службе прокуратуры, согласно предварительным данным, при подготовке акта реагирования должностные лица прокуратуры города грубо нарушили порядок рассмотрения обращений и принятия соответствующих решений.

По результатам служебной проверки будет решен вопрос о персональной ответственности виновных работников, допустивших нарушения.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, прокуратура Симферополя направила в кинотеатры города предостережение о недопустимости показа рекламных роликов фильма Алексея Учителя «Матильда». Причиной появления подобного документа является обращение депутата Государственной думы РФ Натальи Поклонской. Один из экземпляров предупреждения был направлен на имя директора ООО «Кинотеатр им. Т. Г. Шевченко».