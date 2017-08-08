Прокуратура Симферополя запретила показ рекламы «Матильды» в кинотеатрах

Симферополь, , 13:37 — REGNUM Прокуратурой Симферополя в кинотеатры города было направлено предостережение о недопустимости показа рекламных роликов фильма Алексея Учителя «Матильда», об этом 8 августа сообщили «Известия» со ссылкой на адвоката режиссера Константина Добрынина.

Сообщается, что причиной появления подобного документа является обращение депутата Государственной думы Натальи Поклонской. Один из экземпляров предупреждения был направлен на имя директора ООО «Кинотеатр им. Т.Г. Шевченко».

В нем сообщается, что демонстрация рекламных трейлеров «Матильды» в кинотеатре недопустима, поскольку это будет являться нарушением закона «О рекламе» и «О противодействии экстремистской деятельности».

Константин Добрынин заявил — он не исключает, что подобные документы были разосланы в адрес администрации других кинотеатров города.

Защитник режиссера Алексея Учителя уже обратился в Генеральную прокуратуру, попросив проверить правомерность вынесения подобного предупреждения и отменить документы, которые нарушают права создателей фильма и потенциальных зрителей.

Напомним, противостояние депутата Поклонской и режиссера Учителя длится уже не первый месяц. 4 августа адвокат режиссера написал Генпрокурору РФ обращение, в котором попросил проверить заявление представителей православных общин на предмет нарушения прав и свобод других лиц. Верующие обратились к Юрию Чайке с просьбой проверить создателей «Матильды» на оскорбление их чувств и экстремизм.

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