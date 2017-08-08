Состояние Речного вокзала в Твери оценят эксперты: поручение губернатора

Тверь, , 13:31 — REGNUM Рабочая группа для принятия решений по ситуации со зданием Речного вокзала в Твери создана по поручению губернатора Тверской области Игоря Рудени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона 8 августа. В ночь на вторник в здании произошло частичное обрушение перекрытия и южной стены второго этажа ротонды общей площадью около 400 кв. м. Никто не пострадал.

«Место очень популярно у туристов и горожан, поэтому первый вопрос — это обеспечение безопасности. Будет проведено обследование, которое оценит возможность дальнейшего разрушения. Затем будет выставлено ограждение», — обозначил заместитель председателя правительства Тверской области Андрей Белоцерковский.

На месте, сообщили в ГУ МЧС России по Тверской области, будет круглосуточно дежурить бригада пожарно-спасательной части. Сейчас здание обесточено, угрозы возгорания нет. У Речного вокзала также дежурят сотрудники полиции, территория оцеплена.

По словам начальника Главного управления по госохране объектов культурного наследия Тверской области Михаила Смирнова, губернатор Игорь Руденя поручил провести экспертизу памятника архитектуры силами специализированных организаций. По её итогам будет определена дальнейшая судьба здания.

Здание Речного вокзала находится в аварийном состоянии и ранее было законсервировано. Как пояснил Андрей Белоцерковский, долгое время вёлся подбор инвестора для проведения реставрации.

Вопрос осложняется конструктивными особенностями здания — часть элементов состоит из оштукатуренного дерева, а также силикатного кирпича, который легко разрушается под воздействием атмосферных осадков. Эти факторы, а также статус объекта культурного наследия регионального значения формируют высокую стоимость проекта и самих восстановительных работ.