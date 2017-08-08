Дворцовый мост разведут под Ленинградскую симфонию

Санкт-Петербург, , 13:52 — REGNUM Дворцовый мост в Санкт-Петербурге разведут под Симфонию №7 Дмитрия Шостаковича в ночь с 8 на 9 августа. Об этом ИА REGNUM сообщили организаторы, проект «Поющие мосты».

Ровно 75 лет назад, 9 августа 1942 года, Ленинградская симфония впервые прозвучала в городе, уже осажденном фашистами. Концерт состоялся в Большом зале Филармонии под управлением Карла Элиасберга, его транслировали по радио и через громкоговорители. Войска противника слышали эту музыку.

Получасовой фрагмент симфонии можно будет услышать в ночь на 9 августа при разводке Дворцового моста.

Кроме того, с 8 по 14 августа на Дворцовой площади можно увидеть технику времен Великой отечественной войны. Парад-экспозиция посвящена годовщине окончания битвы за Ленинград. Желающие могут посмотреть на танки и автомобили с 11:00 до 21:00 ежедневно. Более полусотни экспонатов подготовлены специалистами музея «Битва за Ленинград», поисковики нашли их на местах боев Великой Отечественной и восстановили.

Тему первой части симфонии Шостакович написал еще до начала войны. Вторую часть композитор написал в сентябре 1941 года в блокадном Ленинграде, начал работу над третьей. Произведение было завершено в подмосковном Куйбышеве, куда эвакуировали Шостаковича с семьей. Премьера произведения состоялась именно там, 5 марта 1942 года, так как там же находилась в эвакуации труппа Большого театра.