Фильмы на кинофестивалях разрешат показывать без прокатных удостоверений

Москва, , 12:57 — REGNUM Законопроект, позволяющий не оформлять прокатное удостоверение для показа фильма на кинофестивалях, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.

Авторы законопроекта предлагают разрешить не получать прокатное удостоверение для показа фильмов на кинофестивалях, продолжительностью до 10 дней. Такие правила будут распространяться на киноленты, вышедшие в течение последнего календарного года.

Как отмечают в правительстве, на кинофестивалях, как правило, показываются режиссерские версии фильмов, которые создаются в единственном экземпляре исключительно для фестивального показа. При этом штрафные санкций за показ таких фильмов без прокатного удостоверения создают ряд проблем для представителей киносообщества. В правительстве считают, что требования о наличии прокатных удостоверений в таком случае излишни.

Определились с фестивалем

Законопроект вводит само понятие кинофестиваля. Под ним подразумевается культурно-просветительное мероприятие, проводимое по правилам, утвержденным организаторами кинофестиваля, и представляющее собой публичную демонстрацию специально отобранных фильмов, которое может включать конкурсную программу, состоящую из оцениваемых жюри фильмов.

Демонстрация фильма без прокатного удостоверения будет возможна только на таких мероприятиях. Но если создатели фильма затем планируют выпускать его на широкий экран, то они будут обязаны оформлять прокатное удостоверение.

Кино на ТВ

Документ также уточняет правила показа фильмов по телевидению. По действующим сегодня нормам, прокатное удостоверение не требуется для показа по эфирному, кабельному, спутниковому телевидению фильма, созданного для такого показа.

Впрочем, как отмечают авторы законопроекта, сегодня невозможно четко определить случаи, когда фильм создавался специально для показа по телевидению.

«Ранее фильм, предназначенный для показа в кинотеатре, записывался (снимался) на кинопленку, а фильм, предназначенный для показа по телевидению — на кассету (Betacam). В настоящее время фильмы записываются (снимаются) на цифровые камеры и исходные материалы, полученные с цифровой кинокамеры, могут быть преобразованы как для кинотеатрального показа, так и для телевизионного показа», — отмечают в правительстве.

В связи с этим, согласно поправкам, для показа фильма по телевидению прокатное удостоверение также не потребуется.

Статистика

Как отмечают авторы законопроекта, госпошлина за выдачу прокатного удостоверения на показ фильма составляет 3,5 тыс. рублей. За 2013 год кинокомпании получили порядка 325 прокатных удостоверений на фильмы, созданные в 2013 году. Госпошлина за удостоверения составила 650 тыс. рублей.

В 2014 году сумма госпошлины оказалась выше. С 1 июля 2014 г. по 31 декабря 2014 г. было выдано 453 прокатных удостоверения на фильмы, созданные в 2014 году. Госпошлина за выданные прокатные удостоверения достигла 906 тыс. рублей.