Путь к известности и славе: Дастин Хоффман отмечает 80-летний юбилей

Вашингтон, , 12:36 — REGNUM Известному актеру, режиссеру и продюсеру Дастину Ли Хоффману сегодня, 8 августа, исполняется 80 лет, он до сих пор занят в кинематографе, его последним фильмом стала лента «Истории семьи Майровиц».

Хоффман родился 8 августа 1937 года в Лос-Анджелесе, после окончания средней школы он пытался заниматься музыкой и сменил несколько учебных заведений, прежде чем окончательно понял, что хочет быть актером.

Он поступил в театральную школу Pasadena Playhouse, где его одноклассницей была Барбара Стрейзанд. Согласно совету одного из режиссеров школы, Хоффман решил переехать в Нью-Йорк.

В Нью-Йорке после четырех неудачных попыток поступления он все-таки был принят в «Актёрскую студию» Ли Страсберга. Во время учебы он сменил несколько работ, сначала он был сотрудником психбольницы, затем работал машинистом и продавцом игрушек, гардеробщиком в театре.

Первой ролью Хоффмана в кино стала роль хиппи в комедии «Выход тигра», к тому времени он уже считался серьезным театральным актером. А первым его полноценным фильмом стала лента «Выпускник», благодаря которой он получил свою первую номинацию на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

Свой первый «Оскар» актер получил в 1979 году за участие в фильме «Крамер против Крамера». Вторую статуэтку он получил в 1988 году за роль в культовом фильме Барри Левинсона «Человек дождя». Также все хорошо знают его по роли в фильме «Тутси». В общей сложности Дастин Хоффман сыграл в около 60 фильмах, был режиссером фильма «Квартет», продюсировал несколько лент.

Что касается личной жизни, то первой женой актера стала балерина Энн Бьёрн, он удочерил её ребенка, она также родила ему дочь, их брак продлился до 1980 года. Недолго переживая развод, в том же году он женился на адвокате Лайзе Готтсеген, которая родила ему четырех детей.