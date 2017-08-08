Глава Минобрнауки РФ рассказала о новых стандартах образования

Москва, , 11:45 — REGNUM В России разрабатываются новые федеральные образовательные стандарты. Над ними работают лучшие специалисты. Об этом заявила глава Минобрнауки Ольга Васильева, передает ИА Infox.

Во-первых, согласно новым стандартам, количество учебников будет сокращено. Ситуация, когда в федеральном перечне почти 1470 учебников, неприемлема, заявила Васильева. Например, вместо 400 различных пособий для начальных классов, останется 2−3 учебника по двум линейкам (базовая и углубленная).

Во-вторых, образовательное пространство будет унифицировано. Школы из-под ведения муниципальных властей перейдут под руководство региональных и Минобрнауки РФ. «Новая модель управления подразумевает, что региональная власть будет управлять кадрами и отвечать за единую содержательную часть программы», — пояснила Васильева.

В-третьих, с 1 сентября 2017 года во многих школах России появится предмет астрономия. В 10−11 классах на этот предмет выделено 35 часов. Предмет будут вести учителя физики. С 1 января 2018 года астрономию начнут преподавать во всех школах страны.

Также министр образования уточнила, что ЕГЭ отменять не планируется, так как это мощный социальный лифт, который позволяет детям из Сибири, Дальнего Востока поступать в лучшие вузы страны.

С 2020 года для 9-классников станет обязательным ЕГЭ по иностранному языку, с 2022-го — для 11-классников. С 2020 года обязательной для сдачи станет история, добавила она.

Кроме того, Минобрнауки РФ планирует запустить проект по созданию школьного телевидения, где авторами программ и новостей со всего мира будут сами учащиеся.

Отметим, Минобразования РФ получило около 7 тыс. откликов на проект и 200 конкретных предложений. Вся эта информация будет учтена при разработке предметных концепций для школы.

Как сообщало ИА REGNUM, министр образования и науки России Ольга Васильева заявила, что стипендии российских студентов будут проиндексированы на 5,9% с 1 сентября 2017 года. По словам министра, необходимые средства из бюджета уже выделены.

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