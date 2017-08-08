Хакеры шантажируют HBO дальнейшими сливами украденных данных в сеть

Вашингтон, , 11:45 — REGNUM Группа хакеров, использующая имя «Mr. Smith» выложила 7 августа 2017 года в сеть файлы HBO, раскрывающие засекреченную информацию о дальнейших событиях 7 сезона «Игра престолов», злоумышленники требуют, чтобы телеканал заплатил им за отказ от дальнейшей публикации подобных материалов, об этом 8 августа сообщил сайт телеканала CNBC.

По данным издания размер выкупа составляет несколько миллионов долларов. Выложенные файлы помимо информации о сценариях серий содержали переписку вице-президента HBO Лесли Коэн.

Также в файлах оказались внутренние документы компании, в том числе — отчет о юридических претензиях к HBO и резюме, направленные высшим должностным лицам.

Телеканал ранее признал кражу этой информации, заявив, что продолжает расследование инцидента и сотрудничает с полицией и экспертами по кибербезопасности. Также представители HBO заявили — в компании не считают, что украденная информация может как-то скомпроментировать телеканал.

Это уже второй случай кражи секретной информации, совершенной данной группой хакеров. До этого случая сети HBO удавалось избегать подобных утечек.

Напомним, в 2014 году компании Sony хакерами был нанесен значительный ущерб, им удалось заполучить внутреннюю переписку компании, которая содержала тысячи писем с конфиденциальной информацией, включая сведения о 50 тыс. действующих и бывших сотрудниках компании, их зарплатах и номерах социального страхования.