Немецким зрителям раскрыли сюжет «Твин Пикс» раньше времени

Берлин, , 11:02 — REGNUM Немецкий телеканал Sky German разозлил поклонников «Твин Пикс» тем, что ошибочно показал не ту серию, об этом 7 августа сообщила газета Bild.

13 эпизод сериала был показан в США на телеканале Showtime в воскресенье, 6 августа 2017 года, а Sky German уже в понедельник (7 августа) утром выложил на своем сервисе новую серию, но вместо заявленного 13-го эпизода был загружен 14-й.

Через какое-то время ошибочно выложенный эпизод был удален и при попытке перейти по ссылке выдавал надпись: «К сожалению, там, к сожалению, что-то пошло не так», а настоящий 13-й эпизод так и не был опубликован.

Подобная ошибка телекомпании вызвала волну негодования в соцсетях, отчасти потому, что поклонникам хорошо известно — Дэвид Линч и Showtime требуют строжайшего сохранения тайны сюжета сериала.

Представитель пресс-службы Sky German в тот же день заявил, что в ближайшее время ошибка будет исправлена и на сервис будет загружена правильная серия, доступная на немецком и английском языках.

Напомним, в 90-х годах в Германии уже произошел подобный казус с ранним раскрытием сюжета оригинального сериала «Твин Пикс». Телеканал RTL должен был показать серию, в которой раскрывалось имя убийцы Лоры Палмер. Однако задолго до показа информация о том, кто является преступником, была передана телетекстом.