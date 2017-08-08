В Ярославле проект освещения центральной площади не согласован с Минкультом

Ярославль, , 10:44 — REGNUM Проект освещения объекта культурного наследия федерального значения церкви Ильи Пророка в Министерстве культуры РФ не поступал. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила градозащитница Ольга Мазанова.

Градозащитники сделали запрос в Минкульт о законности установки новых мачт освещения около памятника федерального значения. Заместитель директора департамента государственной охраны культурного наследия Георгий Сытенко 7 августа ответил, что церковь Ильи Пророка включена в перечень объектов культурного наследия федерального значения, которые находятся под охраной Минкульта, но информации о новых объектах вокруг памятника там нет. Председатель общественного совета при департаменте охраны объектов культурного наследия Ярославской области Юрий Аврутов считает, что такие работы должны согласовываться министерством.

«Любое изменение, которое вносится в этот объект культурного наследия и способно повлиять на его восприятие, должно согласовываться с Министерством культуры», — сказал корреспонденту ИА REGNUM Юрий Аврутов.

Несмотря на то, что проект еще не согласован, мэрия Ярославля разместила на сайте госзакупок информацию о закупке работ стоимостью 17 млн рублей.

Из проектной документации следует, что чугунные опоры будут высотой 4,3 метра: «фонарь светодиодный на чугунной опоре высотой 4,3 м в комплекте с декоративным литым кронштейном и двумя светодиодными светильниками мощностью 50 Вт каждый». Предусмотрена антивандальная система декоративного освещения деревьев в комплекте со светодиодным прожектором 35 Вт. Окончание работ назначено на 17 октября. Градозащитники резко высказались против новых мачт, не понимая, чем была плоха старая подсветка, размещенная на здании храма.

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