Курганский проект реставрации Псковского кремля забраковали

Псков, , 10:39 — REGNUM В ближайшее время будет расторгнут контракт с ООО «Карат» из Кургана — компанией, разработавшей проект реставрации ансамбля Псковского кремля. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации Псковской области, эту тему обсудили в ходе рабочей встречи в Москве вице-премьер Ольга Голодец и губернатор Псковской области Андрей Турчак.

По словам главы региона, проект вызвал многочисленные замечания экспертов.

Для доработки проектной документации будет объявлен новый конкурс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганская фирма ООО «Карат» выиграла конкурс на разработку проектной документации 30 мая 2016 года, снизив первоначальную цену контракта с 44 до 25 млн рублей — почти на 40%. Псковские общественники и эксперты высказывали опасения, что экономия может плачевно сказаться на конечном результате.

В январе 2017 года курганской фирме отказали в согласовании проектной документации, в связи с чем компания обратилась в арбитражный суд Псковской области: иск ООО «Карат» к государственному комитету Псковской области по охране объектов культурного наследия рассматривается с марта 2017 года. В настоящее время судебное заседание вновь отложено — до 17 августа. Третьим лицом в процессе выступает ФГКУ «Центрреставрация».

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Напомним, Псковский кремль хотят отреставрировать к 2019 году, когда Псков будет принимать 39-е Международные Ганзейские дни Нового времени. Заместитель председателя правительства РФ Ольга Голодец возглавляет федеральный оргкомитет по подготовке к мероприятию.

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