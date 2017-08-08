В кинотеатрах «КАРО» пройдет ретроспектива фильмов Вуди Аллена

Москва, , 10:21 — REGNUM

Весь август в кинотеатрах «КАРО Эрмитаж» и «КАРО Музеон» будут проходить специальные показы фильмов мастера авторского кино, четырехкратного обладателя премии «Оскар» Вуди Аллена.

Один из величайших и наиболее влиятельных режиссеров современности завоевал любовь зрителей благодаря своим интеллектуальным комедиям и психологическим драмам. В режиссерской фильмографии Вуди Аллена более пятидесяти работ, в каждой из которых прослеживается его уникальный почерк. Многие его фильмы были отмечены престижными кинонаградами, а голливудские звезды считают за честь сниматься в его картинах. Главные роли в его фильмах исполняли Кейт Бланшетт, Скарлетт Йоханссон, Энтони Хопкинс, Наоми Уоттс, Хавьер Бардем, Пенелопа Крус, Колин Ферт, Эмма Стоун, Алек Болдуин.

Работы Вуди Аллена наполнены изысканным юмором, тонкой иронией и исключительным романтизмом, которые как нельзя лучше сочетаются с атмосферой летних кинотеатров. В рамках ретроспективы зрители увидят поздние работы режиссера, среди которых: «Вики Кристина Барселона», «Ты встретишь таинственного незнакомца», «Полночь в Париже», «Римские приключения», «Жасмин» и «Магия лунного света».

Подробное расписание и билеты: https://karofilm.ru/theatres