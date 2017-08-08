Электрокар Tesla Model S преодолел более тысячи километров на одной зарядке

Рим, , 10:12 — REGNUM Команда энтузиастов из Италии сумела проехать на электромобиле Tesla Model S 1078 км на одном заряде аккумулятора, об этом 7 августа сообщил портал Сlean Technica.

Таким образом, итальянцы сумели побить рекорд бельгийцев Стивена Петерса и Джори Кулса, который те установили в июне 2017 года, проехав на одном заряде аккумулятора Tesla Model S P100D 900 км.

«Официально подтверждаем факт того, что электрический автомобиль впервые преодолел 1000 км на одном заряде аккумулятора! Поздравляем владельцев Tesla в Италии!!», — написал глава Tesla Илон Маск на своей странице в Twitter.

При установлении рекорда команда использовала метод Hypermiling, который заключается в том, чтобы двигаться с низкой неизменной скоростью, практически не используя тормоза.

Издание отмечает, что на первый взгляд запас нового рекорда очень большой, ведь он составляет 178 км, однако следует вспомнить, что бельгийцы, в отличие от команды из Италии, использовали не модель 100D, а P100D, которая обладает меньшим потенциалом.

Напомним, бельгийские рекордсмены Петерс и Кулс установили свой рекорд на одной из замкнутых бельгийских трасс, передвигаясь со скоростью 40 км/ч. Заявленный запас хода электрокара Tesla Model S P100D составляет 337 миль (542 км), а Tesla S 100D — 351 миля (564 км).