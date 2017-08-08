Обновленный памятник Пушкину москвичи увидят в День города

Москва, , 09:33 — REGNUM В Москве на Пушкинской площади завершаются реставрационные работы над памятником великому поэту Александру Пушкину, сообщается на портале мэра Москвы.

В настоящее время отреставрированы ступени и основание монумента. Сама бронзовая скульптура очищена от сажевых загрязнений, пыли и наслоений копоти.

Теперь на бронзовой скульптуре предстоит восстановить ровный слой благородной патины — налета, покрывающего бронзу.

Для восстановления благородного покрытия в тех местах, где оно нарушилось, реставраторы применят химическое патинирование.

Вокруг памятника после реставрации установят ограду из цепей. Художественные цепи ограждения демонтировали еще летом 2016 года. Часть бронзовых гирлянд отлили заново, а часть отреставрировали.

Фонари рядом с памятником Александру Пушкину предстоит покрасить в черный цвет. Сейчас поверхность чугунных опор очистили и загрунтовали.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году в Москве планируется отреставрировать и привести в порядок 119 памятников, скульптур и художественных надгробий.

Напомним, в 2016 году в Москве было отреставрировано и приведено в порядок 83 памятника монументальной скульптуры и некрополя, разработаны проекты реставрации ещё по 102 объектам.

Справка ИА REGNUM :

Памятник классику русской литературы Александру Пушкину работы скульптора Александра Опекушина был установлен в Москве в 1880 году в начале Тверского бульвара, на Страстной площади (ныне Пушкинская). В 1950 году монумент переместили на противоположную сторону площади. За время существования он реставрировался всего дважды — в 1993 и 2003 годах, но работы носили фрагментарный и текущий характер.

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