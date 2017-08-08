В Москве установят робота-гиганта в честь Юрия Долгорукого

Москва, , 08:10 — REGNUM Одним из главных героев Международного фестиваля фейерверков, который пройдет 19 и 20 августа, станет Робот-исполин «Юрий Долгорукий». Его установят на территории парка Братеевского парка, сообщается на портале мэра Москвы.

Тема фестиваля фейерверков в этом году — «Москва на семи холмах» — посвящена грядущему юбилею города.

Робот «Юрий Долгоруков» расскажет посетителям о расписании мероприятий фестиваля, а также поможет ориентироваться на площадках парка.

Пятиметрового робота-исполина весом в одну тонну вооружат мечом, оденут в доспехи, а на плечи накинут красный плащ. Таким образом будет воссоздан образ основателя Москвы.

Робота установят на круглую платформу диаметром около 10 метров. Платформа с цифрами будет двигаться, робот станет бить по ней своим мечом каждые полчаса, отсчитывая время до начала ближайших мероприятий.

Робот сможет вращать головой и двигать руками. Зрители и участники Международного фестиваля фейерверков «Юрию Долгорукому» смогут задать вопрос и обменяться с ним приветствиями.

Вход на фестиваль платный.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году третий Международный фестиваль фейерверков в Москве состоится 19 и 20 августа. Для проведения конкурсной программы будет использовано около 27 тонн пиротехники. Команды из восьми стран выпустят в небо порядка 60 тысяч залпов — на 10 тысяч больше, чем в 2016 году.

Напомним, в 2016 году фестиваль фейерверков проходил 23 и 24 июля. За два дня мероприятие посетили более 200 тысяч зрителей.