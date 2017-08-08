Третья подобная сделка в истории: Netflix купила издателя комиксов

Глазго, Великобритания, , 08:08 — REGNUM Шотландская компания Millarworld, выпускающая такие комиксы как Kick-Ass, Kingsman и Old Man Logan была куплена стриминговым гигантом Netflix, об этом 7 августа сообщила телекомпания BBC.

Millarworld была основана Марком Милларом, родившимся в шотландском городе Котбридж. Он заявил журналистам, что до сих пор находится по впечатлением от данной новости.

По его словам, это третий случай подобной покупки в истории, первый произошел в 1968 году, когда кинокомпания Warner Bros купила DC Comics, а второй — в 2009 году, когда Disney купила Marvel.

Сейчас Миллар проживает в Глазго, он создал Millarworld 15 лет назад и управлял ей все эти годы вместе со своей женой Люси Миллар. Это первое приобретение подобной компании в истории Netflix. Условия сделки не разглашаются.

Ранее Миллар в течение 8 лет работал в компании Marvel, он является разработчиком комиксов и сюжетных арок, которые легли в основу фильмов «Первый мститель» и «Логан».

"Я так влюблен в то, что делает Netflix, меня очень волнуют их планы. Netflix — это будущее, и у Millarworld не может быть лучшего дома», — сказал Миллар.

Напомним, развлекательная компания Netflix была основана в 1997 году Ридом Хастингсом и Марком Рэндольфом, сервис является поставщиком фильмов и сериалов на основе потокового мультимедиа. В 2011 году компания начала производить оригинальный контент, первым подобным проектом был политический сериал «Карточный домик».