Сыгравший Годзиллу актер умер в возрасте 88 лет

Токио, , 07:38 — REGNUM Ушел из жизни японский актер Харуо Накадзима, который был тем самым человеком, который носил костюм Годзиллы в 11 фильмах про культового монстра, об этом 7 августа сообщило издание Сomicbook.

Сообщается, что причиной смерти актера стала пневмония, ему было 88 лет.

Харуо Накадзима считается настоящей иконой, одним из пионеров кинематографа, он сыграл в оригинальном фильме «Годзилла» кинокомпании TOHO, который вышел в 1954 году.

Впоследствии Накадзима снялся еще в 11 фильмах про Годзиллу, прежде, чем уйти в отставку в 1972 году.

Кроме «Годзиллы», актер снялся в фильме King Kong Escapes, исполнил различные роли в сериале Ultraman, который выходил в 60-х годах XX века. Также он играл роль бандита в «Семи самураях» Акиры Куросавы.

Напомним, оригинальный фильм «Годзилла» был снят в 1954 году, его бюджет составил около 100 млн иен (около $ 277 тыс. в то время). Фильм посмотрели около 9,61 млн японцев, а в США картина собрала около $ 412 тыс.