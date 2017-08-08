Какие книги больше всего любят читать и перечитывать жители России

Москва, , 07:32 — REGNUM Любимой книгой жителей России, которую они любят читать и перечитывать и которую рекомендуют почитать друзьям, является роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Именно эта книга стала главной для большинства участников опроса #МояГлавнаяКнига, проведенного Минобразования РФ.

На втором месте в ТОП-15 любимых книг серия романов

Тройку лидеров замыкает «451 градус по Фаренгейту» Рея Брэдбери.

В «пятерку» также вошли эпический роман «Война и мир» Льва Толстого и повесть-сказка «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери.

Шестое место участники акции отдали произведению «Три товарища» Эриха Марии Ремарка.

Седьмое место — роману «Преступление и наказание» Федора Достоевского.

Восьмое место получил «Робинзон Крузо» Даниеля Дефо.

На девятом месте — «Гордость и предубеждение» Джейн Остин.

Замыкает десятку приключенческий роман «Два капитана» Вениамина Каверина.

Одиннадцатое место получила книга «Джейн Эйр» Шарлотты Бронте.

Двенадцатое — «Евгений Онегин» Александра Пушкина.

Замыкают ТОП-15 любимых книг «Унесенные ветром» Маргарет Митчелл, «Анна Каренина» Льва Толстого и «Капитанская дочка» Александра Пушкина.

Опрос #МояГлавнаяКнига проходил в июле 2017 года в социальных сетях среди русскоязычных пользователей аккаунтов В опросе приняли участие более 5 тыс. человек.

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