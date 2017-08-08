Углич объединяет, учит и учится

Углич, Ярославская область, , 14:29 — REGNUM Подошёл к концу фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». В 11-й раз город принял у себя более 700 фотографов со всей страны и зарубежья. Фотопарад, задуманный в 2006 году как событийная среда для привлечения туристов, за 11 лет вырос до масштабного фестиваля международного уровня, объединяющего фотографическое сообщество.

Фестиваль развивает сразу несколько направлений фотографии, организуя вокруг них конкурсы на этапе подготовки к фестивалю, и практическую программу во время фотопарада. В этом году участники фестиваля могли ближе познакомиться с такими направлениями как тревел-фотография, арт-фотография, документальная фотография и фото-сушка. К этим традиционным для фестиваля направлениям присоединилась аналоговая фотография, которая развивается и набирает популярность несмотря на доступность цифрового метода фотосъёмки.

Посредством таких конкурсов, как «Точка на карте» и «Память места», фотопарад расширяет свои временные, географические и художественные границы, собирая к фестивалю серии проектов.

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Благодаря работе организаторов фестиваля, пятидневная программа была максимально насыщенна и наполнена. Гостям фотопарада была предоставлена возможность прослушать лекции и сразу применить новые знания на практике в рамках мастер-классов. Блиц-конкурсы, в которых фотографы могли поучаствовать во время фестиваля, держали участников в тонусе и создавали здоровую конкуренцию.

Программа фотопарада включает день, посвящённый портфолио-ревю, во время которого участники могут предоставить свои работы на рассмотрение кураторам направлений, мастерам и фоторедакторам. Портфолио-ревю можно считать одним из самых важных событий фестиваля, поскольку каждый участник может получить авторитетную обратную связь от кумиров и признанных профессионалов, проконсультироваться, обсудить идеи проектов и получить поддержку.

Компания Olympus в этом году также представила широкую программу ворк-шопов, лекций и мастер-классов, позволяющих оценить возможности и освоить новые приёмы съёмки, тестируя оптическую технику.

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Таким образом, фестиваль предлагает своим участникам полный спектр уникальных профессиональных возможностей, существенно влияющих на развитие фотоискусства и каждого участника в отдельности.

Но и это ещё не всё. В близком соседстве и контакте на тёплых угличских улицах профессиональное фотографическое сообщество создаёт ту дружественную атмосферу, которая позволяет каждому расти и развиваться в фотоискусстве. Мастера и ученики, кураторы и участники в живом взаимообмене дают и получают то, что с трудом могли бы найти где-то ещё: знакомства, опыт, знания, навыки, профессиональную оценку и признание. Важно отметить, что фотографы любого уровня мастерства заинтересованы в развитии искусства, готовы учиться и учить, обмениваться и создавать новые проекты. «Фотопарад в Угличе» предоставляет это благодарное и живое пространство, именно поэтому каждый год он собирает такое большое количество единомышленников. Союзы и идеи, зародившиеся на фестивале, получают своё продолжение и воплощение, награды находят своих героев, ищущие находят своё направление, фотография создаёт своих фотохудожников.

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