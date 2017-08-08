«Война волков 2» пришлась по душе китайскому зрителю

Пекин, , 04:09 — REGNUM Китайский боевик «Война волков 2» занял второе место в прокате Поднебесной за все время, уступив только американскому «Форсаж-8», сообщает газета «Жэньминь жибао».

Запущенный в прокат 27 июля, фильм 5 августа собрал к 2,73 млрд юаней ($410 млн). Только за прошедшую субботу лента заработала 401 млн юаней, что составляет третий по величине результат сборов в Китае за один день, следуя сразу за «Форсажем-8» с его рекордными первыми двумя днями проката.

«Война волков 2» рассказывает историю приключений бывшего офицера элитного отряда специального назначения в африканской стране, объятой войной и захваченной наемниками.

Ожидается, что фильм по итогам проката заработает 3,8 млрд юаней.

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