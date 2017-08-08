Немецкий телеканал счел претензии Украины к группе Scooter неуместными

Берлин, , 00:29 — REGNUM Украинский посол в Германии Андрей Мельник получил отказ от немецкого телеканала RTL на его требования исключить солиста группы Scooter Эйч Пи Бакстера из жюри на телевидении, пишет газета «Известия».

"Выбор места и организация выступлений в качестве музыканта находятся исключительно в компетенции Эйч Пи Бакстера либо его менеджеров, — сообщили на RTL. — Мы не комментируем это».

Напомним, ранее Мельник обратился на телеканал с призывом вывести Эйч Пи Бакстера из жюри на телешоу «Германия ищет суперзвезду» в связи с тем, что артист выступал в Крыму, не спросив об этом разрешения в украинском руководстве.

Выступление Scooter в Крыму в Балаклаве состоялось 4 августа 2017 года: группа приняла участие в фестивале #ZBFest («Золотая Балка»). Из-за этого «преступления» на Украине группа стала фигурантом уголовного дела.

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Коллектив был включен в базу данных пресловутого сайта «Миротворец», «разоблачающего» неугодных Киеву деятелей.

Подчеркнем, что Эйч Пи Бакстер был удивлен столь бурной реакцией со стороны украинских властей, поскольку музыкалное творчество коллектива не предполагало участие в политике.

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