Спасение после потерь: дом Наркомфина в Москве полностью восстановят

Москва, , 21:07 — REGNUM Дому Наркомфина в Москве вернут исторический облик. Как заявил корреспонденту ИА REGNUM координатор общественного движения «Архнадзор» Константин Чаморовский, объект давно нуждался в реставрации.

«То, что нуждался, да, вне всякого сомнения. Там были очень большие проблемы несколько лет назад с предыдущим владельцем, который начал там то, что можно назвать ремонтом. Были довольно большие потери подлинных элементов. Сейчас у дома новый владелец, разработан проект реставрации», — пояснил Чаморовский.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел ход работ по восстановлению знаменитого дома работников Наркомфина, уникального памятника советского конструктивизма. Глава города подчеркнул, что ежегодно реставрируют около 100 объектов, и за последнее время количество памятников архитектуры, которые находятся в аварийном или неудовлетворенном состоянии, сократилось в разы. При этом, по словам мэра, несмотря на такие высокие показатели, в столице еще есть объекты, которые находятся в плохом состоянии.

«Один из них — это Дом Наркомфина, самый известный образец конструктивизма не только в Москве, но и во всем мире. К счастью, теперь появился эффективный консолидированный собственник — частник, который заказал проект реставрации этого удивительного здания», — приводят слова мэра на портале правительства Москвы.

Дом построен в 1930 году для работников Народного комиссариата финансов СССР. В нём использовались новаторские планировочные идеи, прорабатывались вопросы колористики и инсоляции помещений. Он должен был стать промежуточным шагом от «буржуазного жилья к социалистическим коммунам». Проект дома разработал Моисей Гинзбург. «Дом Наркомфина вобрал в себя все новинки строительной индустрии того времени — от материалов до способов декорирования. Вместо обоев — стены, окрашенные в разные цвета», — заявил научный руководитель проекта, внук архитектора Моисея Гинзбурга Алексей Гинзбург.

Отметим, строители уже приступили к разбору лишних перегородок в здании, далее планируется начать обустройство коммуникаций. В подвале будут расположены инженерные, технические помещения и помещение хранения, в котором предполагается устройство ячеек-кладовых для каждой квартиры. Работы по восстановлению должны завершиться в 2019 году.