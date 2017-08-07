Фотопарад в Угличе: финиш и итоги

Углич, Ярославская область, , 19:09 — REGNUM Подошел к концу XI фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе». За пять фестивальных дней в Угличе прошло более ста мероприятий, среди которых фотовыставки, лекции и мастер-классы от известных фотографов. В мероприятии приняли участие более 700 гостей из разных уголков России и зарубежья.

Одним из самых важных событий фестиваля стало портфолио-ревю, которое проходит при поддержке Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина. Мастера, кураторы и фоторедакторы просматривали работы участников фестиваля и давали свои советы. Экспертами выступили руководитель редакции фотоинформации ТАСС Константин Лейфер, фоторедактор Lenta.ru Ольга Скворцова, основатель и руководитель интернет-ресурса Photographer.ru Андрей Безукладников и другие. Лучшим автором портфолио-ревю 2017 года стала Анастасия Сушинская. В следующем году на фестивале она представит свою выставку.

Нововведением 2017 года для фестиваля стала отдельная программа от компании Olympus. Для участников провели лекции и воркшопы по репортажной, студийной и макрофотографии. Среди мастеров — победитель WordPressPhoto 2016 Владимир Песня, макро-фотограф Ирина Козорог, фэшн-фотограф Олег Зотов и фотограф агентства Magnum Георгий Пинхасов.

Фестивальные дни были насыщены блиц-конкурсами, посвященными Угличу. Задача блиц-конкурса «Прелесть старого забора» заключалась в передаче красоты исторического облика города. По итогам всех конкурсов и мастер-классов победителям было вручено более 60 призов и дипломов.

На церемонии закрытия фестиваля объявили победителей конкурса «Точка на карте. Память места». Гран-при получил Олег Пономарев (г. Санкт-Петербург). Фотограф представил проект «Мари», посвященный финно-угорскому народу. В номинации «Документальный проект» первое место одержал Андрей Шапран (г. Новосибирск) с проектом «Живущие лицом к морю». Победитель номинации «Арт проект» — Елизавета Дремова (г. Новосибирск), проект «Вырезанная колея». Победителем номинации «Это Кавказ» стал Егор Лазуренко (г. Сатка) с фотографией «На высоте 3800». В номинации «Дроно» первое место одержал Юрий Смитюк (г. Владивосток), фотография «Успеть до грозы». Победитель номинации «Портрет» — Юлия Кононенко (г. Барнаул) с фотографией «Брат и сестра Морозовы». Первое место в номинации «Тревел» досталось Ивану Белозерову (г. Владивосток) за фотографию «Лотосы возле Артемовской ГРЭС».

На закрытии фестиваля организаторы объявили, что этой осенью в Угличе состоится образовательная программа для студентов.

XII фестиваль фотографии «Фотопарад в Угличе» пройдет с 1 по 5 августа 2018 года. Как и раньше, программу фестиваля будут формировать кураторы. Их имена объявят в декабре, в то же время начнется прием заявок на участие в «Фотопараде». Заявки на участие в конкурсе «Точка на карте» будут приниматься с февраля.

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