В межнациональный мир Калуги «вторгся» подмосковный экстремизм

Калуга, , 17:46 — REGNUM Более 90% калужан не видят межнациональных проблем в социальном и информационном поле, а более 60% считает, что в Калужской области налажено межнациональное согласие. Об этом, со ссылкой на социологический опрос, заявил на региональном координационном совещании руководителей органов государственной власти 7 августа министр внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Олег Калугин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На заседании обсудили реализацию в 2017—2018 годах стратегии противодействия экстремизму в РФ до 2025 года. Так, в области проводят различные мероприятия и форумы, отмечают государственные и национальные культурные праздники, в Боровском районе работает культурно-образовательный центр «Этномир». Для укрепления межнациональных взаимоотношений созданы волонтерские движения и некоммерческие организации.

«В Калужской области регулярно проводятся патриотические и этнические фестивали, самобытные обряды, национальные праздники, военно-исторические реконструкции и другие мероприятия, направленные на воспитание межнациональных культур. Также планируется провести семинар по выстраиванию межнациональных и и межконфессиционных взаимоотношений», — заявил Олег Калугин.

Он подчеркнул, что профилактика противодействия межнациональным конфликтам является первоочередным условием социальной стабильности в регионе.

Отдельное внимание работе по противодействию экстремизму уделяют в СМИ. Так, в первом полугодии 2017 года опубликовано 496 подобных материалов, за этот же период в 2016 году было помещено 335 публикаций, отметил Калугин.

Отметим, на территории калужского региона представлено 105 этносов. В области действует 15 национальных культурных объединений, 264 религиозные организации.

Калужская область также считается привлекательным регионом для мигрантов: с начала 2017 года в Калужской области на миграционный учёт было поставлено более 102 тысяч иностранцев. Большая часть из них — это граждане Молдавии, Таджикистана, Украины и Узбекистана.

Тем не менее калужские правоохранители заявляют о смещении спектра экстремистских проявлений из районов подмосковной зоны, где ранее действовали активные группировки скинхедов, в Калугу.

По словам, начальника центра по противодействию экстремизму МВД России по Калужской области Сергея Ерахтина, в 2015 году из шести преступлений экстремистского характера пять совершено жителями Калуги и одно жителем Жиздры. В 2016 году пять из семи экстремистских преступлений совершены калужанами и еще по одному жителями Бабынинского и Жуковского районов, а уже в первом полугодии 2017 года четыре из шести экстремистских преступлений были зарегистрированы на территории Калуги, ещё по одному — в Обнинске и Малоярославце.

Напомним, по словам главы комитета Госдумы РФ по делам национальностей Ильдара Гильмутдинова, 20 июля 2017 года в Йошкар-Оле, на заседании президентского совета по межнациональным отношениям под председательством Владимира Путина, профильный думский комитет рекомендовал регионам использовать калужский опыт межнационального и культурного сотрудничества.