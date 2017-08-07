Фестиваль «Песни над Цной» в этом году посвящен 80-летию Тамбовской области

Тамбов, , 17:40 — REGNUM Как рассказал сегодня начальник областного управления культуры и архивного дела Юрий Голубев, это будет одно из самых ярких событий в череде праздничных мероприятий. За пять лет фестиваль «Песни над Цной» стал любимым зрителями праздником. Как всегда он состоится под открытым небом на площади Музыки. Участие в нем примут известные хоровые коллективы страны и звезды отечественной эстрады. В 17:30 откроет фестиваль лодочный променад-концерт, иллюстрирующий детали культурной жизни Тамбова первого десятилетия XX века. Участие в лодочном променаде примут хоровые коллективы из Сосновского, Мордовского, Токаревского районов, Рассказово и Котовска.

В 18:30 начнется многочасовой музыкальный марафон. Перед зрителями выступят камерный хор имени С.В. Рахманинова, камерный хор «Воскресение» имени С.Г.Зуева из Череповца, государственный Кубанский казачий хор, тамбовские солисты — лауреаты всероссийских конкурсов Максим Кусов, Сергей Гладышев, Оксана Миронова, Илья Журавлёв. Тамбов посетят звезды эстрады: Сергей Шеремет, народная артистка России Екатерина Шаврина, заслуженный деятель искусств РФ Игорь Николаев и легендарный ансамбль «Белорусские Песняры», в составе которого солисты, многие годы работавшие под руководством народного артиста СССР Владимира Мулявина.

В завершении концерта хор из 400 артистов вместе со зрителями исполнит гимн фестиваля, после чего прогремит праздничный салют

В Тамбовской области каждое направление в искусстве отмечено знаковым событием. «Песни над Цной» занимают особое место в череде уникальных фестивалей.

«В ряд больших, сугубо тамбовских праздников — таких, как Покровская ярмарка, фестиваль духовых оркестров, День садовода в Мичуринске, Атмановские кулачки — стремительно вошёл и прочно закрепился удивительный по красоте музыкальный фестиваль «Песни над Цной», — говорит губернатор Александр Никитин. — Величие русской культуры, новые знакомства с большими артистами, сама обстановка дружбы, теплоты, сердечности делает такие встречи просто незабываемыми».