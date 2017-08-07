В Москве отреставрируют дом Наркомфина

Москва, , 14:37 — REGNUM В Москве начнется реставрация знаменитого памятника эпохи конструктивизма — дома Наркомфина. Появился эффективный консолидированный собственник — частник, который заказал проект реставрации этого удивительного здания. Об этом сегодня, 7 августа, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе осмотра здания, сообщается на портале градоначальника.

Проект реставрации основан на комплексных научных исследованиях. Специалисты демонтируют поздние пристройки и восстановят исторический облик здания.

Как заявил главный акционер компании «Инвесттраст» — инвестор проекта Сергей Кириленко, реставрацию должны завершить через два года.

«Планируется дому оставить ту функцию, которая была: это большой жилой блок (46 квартир) и — коммунальный блок, позволяющий людям полноценно, нормально жить. Они соединены между собой переходом», — пояснил он.

Реставраторы постараются сохранить дух того времени, когда строился Дом Наркомфина.

«Надеюсь, что мы сможем в полной мере отреставрировать это здание: речь идет и о его внешнем виде здания, его фасадах, и о внутреннем — его структуре, об интерьерах квартир, даже об инженерных системах и о том, как весьма оригинально сделаны конструкции этого дома», — добавил научный руководитель проекта, внук архитектора, который строил это здание, Алексей Гинзбург.

По словам Собянина, «в год сдается более 100 объектов после их реставрации. Таким образом, за последнее время количество памятников архитектуры, которые находятся в аварийном или неудовлетворенном состоянии, сократилось в разы».

После реставрации окружающую дом Наркомфина территорию благоустроят. Здесь появится прогулочная зона с сетью пешеходных дорожек, видовыми площадками и оригинальной системой озеленения. Работы по реставрации Дома Наркомфина планируется завершить в 2019 году.

Справка ИА REGNUM :

Дом Наркомфина был построен на Новинском бульваре в 1928—1930 годах по проекту архитекторов Моисея Гинзбурга и Игнатия Милиниса для работников Народного комиссариата финансов СССР. Состоящее из двух корпусов (жилого и коммунального) здание является образцовым примером архитектуры конструктивизма.

Жилой корпус Дома Наркомфина представляет собой шестиэтажное здание длиной 85 метров и высотой 17 метров. В 1987 году Дом Наркомфина взяли под государственную охрану как объект культурного наследия регионального значения.

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