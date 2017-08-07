Улицы Москвы преобразят старинными находками

Москва, , 14:14 — REGNUM Археологические находки, обнаруженные в процессе реализации программы «Моя улица», необходимо определять особыми зонами и переводить в особый охранный режим, считает заведующий центром института налогового менеджмента и экономики недвижимости Алексей Ефимов. Как он заявил корреспонденту ИА REGNUM, с археологическими объектами часто возникает проблема ограничения строительства.

«С археологическими памятниками всегда одна проблема: по закону о культурном наследии они считаются объектами недвижимости, поэтому с ними всегда возникают вопросы — это ограничение для строительства или нет? Поэтому когда их находят, особенно по программе реновации, самое важное разобраться, учтены ли эти памятники в правилах землепользования застройками», — отметил Ефимов.

По его словам, если будет выявлено, что объекты имеют ценность, то необходимо внести изменения в правила землепользования застройками, чтобы участки археологических находок определялись особыми зонами. Если они находятся на территории общего пользования и затрагивают дорожную сеть, то из них можно сделать музей. Если они окажутся в месте застройки или частной собственности, то возникает проблема выкупа.

«Есть красивый археологический музей в Коломенском, и там в одном месте находится артефакт, а в другом месте Лужков сделал муляж, который приносит доходы. Поэтому нужно чёткое постановление правительства, что делать с находками, — подчеркнул Ефимов. — Они находятся на территории общего пользования, там строить ничего нельзя. Вот, нашли. А дальше что делать, закапывать?»

Напомним, ранее заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что археологические находки превратят в главные элементы городского благоустройства. В 2017 году в рамках программы «Моя улица» планируется организовать особые территории с экспонированием древних артефактов, участков исторического мощения, а также элементов фундаментов и конструкций исторических построек.

Главной экспозицией под открытым небом станет часть крепостной стены Белого города на Хохловской площади. Древняя стена превратится в элемент благоустройства площади. Также на Тверской улице, Сретенке, Петровке и Земляном валу откроют участки исторической брусчатки.