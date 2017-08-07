Кристиан Бэйл растолстел ради очередной роли

Лос-Анджелес, США, , 14:01 — REGNUM Звезда «Темного рыцаря» Кристин Бэйл, известный своей преданностью актерскому делу, вновь набрал вес для того, чтобы исполнить роль политика Дика Чейни в новом фильме Адама Маккея, об этом 6 августа сообщил портал Screen Geek.

Актер уже не раз за свою карьеру набирал и сбрасывал вес ради участия в том или ином проекте. Ради исполнения роли станочника Тревора Резника в психологическом триллере «Машинист» Брэда Андерсона, вышедшего в 2004 году, он сбросил около 28 кг.

В период, когда проходили съемки «Машиниста» актер весил всего 54 кг, хотя в предыдущем фильме «Власть огня» он демонстрировал отличную фигуру и весил около 83 кг.

На этот раз папарацци поймали 43-летнего Бэйла в объектив камер в Лос-Анджелесе, в тот момент, когда он направлялся к своей машине. Растолстевший Бэйл был одет в простую серую рубашку и черные шорты.

Новая биографическая картина Адама Маккея пока что не имеет названия. Известно, что Бэйл исполнит в ней роль Дика Чейни, Эми Адамс сыграет Линн Энн Чейни, а Стив Кэрелл — Дональда Рамсфелда.

Напомним, свою актерскую карьеру Кристиан Бэйл начал еще в 1986 году, он снялся в телефильме NBC «Анастасия: Загадка Анны». В 2011 году актер получил «Оскар» за лучшую мужская роль второго плана в фильме «Боец». В 2016 году он также был номинирован на «Оскар» за лучшую мужская роль второго плана в картине «Игра на понижение».