В Иваново решили судьбу «дома-пули» — сгоревшего здания УМВД

Иваново, , 13:48 — REGNUM «Дом-пулю», памятник конструктивизма и бывшее здание УМВД по Ивановской области, горевшее в 2008 году, все же снесут.

Как сообщается на сайте комитета Ивановской области по госохране объектов культурного наследия, «объект недвижимости, расположенный по адресу: г. Иваново, пр. Ленина, 37, исключен из перечня объектов культурного наследия на основании заключения государственной историко-культурной экспертизы, которая проводилась по заказу УМВД России по Ивановской области, в оперативном управлении которого находится данный объект».

Согласно заключению экспертизы, здание «не обладает признаками объекта культурного наследия, оснований для его включения в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации нет». Эксперты пришли к такому выводу, в том числе, и на основании отсутствия «мелкопластичного декора фасадов и признаков художественной ценности в оформлении интерьеров и внутренней планировке», а также авариного состояния здания.

Эксперты установили: в здании обрушены перекрытия, частично разрушены стены силового каркаса здания, и сегодня оно несет опасность для окружающих — учитывая, что дом расположен на одной из основных улиц областного центра — проспекте Ленина.

При этом, подчеркивается в сообщении комитета, здание входит в состав достопримечательного места муниципального значения — «Александровская улица». Таким образом, любая строительная деятельность на этой территории строго регламентирована: здесь возможно только воссоздание объектов при условии сохранения внешнего облика фасадов.

«Дом-пуля» (он же — серый дом) был построен в 1930−32 годах по проекту архитектора Николая Кадникова для местного ОГПУ. Здание четырехэтажное, построено из кирпича с отдельными железобетонными деталями, окрашено под бетон, с трехэтажной полукруглой пристройкой (здесь располагался зал заседаний). По всей длине главного фасада проходит колоннада. В архитектуре здания использованы элементы конструктивизма в сочетании с приемами традиционного зодчества — здание называют одним из удачных подражанием архитектуре одного из основателей советского монументального классицизма Ивана Фомина.

До 2008 года в здании располагалось управление внутренних дел по региону. В январе 2008-го в здании произошел пожар, который уничтожил помещения на четвертом этаже, чердак, нижние этажи были залиты водой. Впрочем, тогда специалисты говорили о возможности реставрации здания.

Проект консервации исторического здания был готов, однако деньги, выделенные из федерального бюджета, было решено направить на строительство нового комплекса зданий на улице Кузнецова.

О возможности восстановления здания снова заговорили в 2013 году, но вопрос упирался в возможность бюджетного финансирования.

Еще позже, в 2014 году здание ОГПУ лишилось статуса самостоятельного объекта культурного наследия и было включено в состав достопримечательного места «Александровская улица».

Между тем, при строительстве нового комплекса зданий УМВД силовики обнаружили нарушения, которые стоили генерал-майору Александру Никитину, тогда руководившему ивановской полицией, не только погон, но и свободы. В 2014 году его задержали по подозрению в злоупотреблении полномочиями и халатность при распоряжении средствами на строительство новых зданий. В июне прошлого года суд признал Никитина виновным в почти многомиллионных нарушениях: как выяснилось, 91 млн рублей, выделенный на работы по установке системы по обеспечению секретности, безопасности и защите объекта, были направлены на отделку личного кабинета Никитина и его замов. Никитин получил реальный срок — три года в колонии общего режима.

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