Marvel выпустила клип с Дэвидом Хассельхоффом на тему «Стражей галактики»

Вашингтон, , 12:04 — REGNUM Компания Marvel выпустила забавный музыкальный видеоклип на тему вселенной «Стражей галактики» в ретро-стиле, в ролике снялся известный актер Дэвид Хассельхофф, видео было опубликовано 6 августа на официальном Youtube-канале Marvel.

«Смахните пыль с этих древних платформ и наслаждайтесь взрывом из прошлого! Вы получите музыкальное видео «Inferno» и другие бонусы», когда принесете 22 августа домой «Стражи Галактики 2» на Digital Aug 8, Blu-ray и новинку на 4K UHD», — такое шутливое описание размещено под видео.

Несмотря на то, что видео под названием Guardians' Inferno доступно в формате 1080P, создатели наложили на него специальный фильтр, благодаря которому зрители могут наслаждаться картинкой из 70-х — 80-х годов.

Ближе к середине клипа в кадре появляется Дэвид Хассельхофф, который начинает читать диско-рэп. Вся эта феерия сопровождается соответствующими спецэффектами.

Напомним, зрители, посмотревшие вторую часть «Стражей галактики» могли видеть Хассельхоффа в одном из моментов фильма в образе певца Зарду Хассельфрау.

Ранее Disney уже заявляла, что цифровые и Blu-ray издания в качестве бонуса получат удалённые сцены, подборки неудачных дублей, а также клип на песню Хассельхоффа «Guardians Inferno».