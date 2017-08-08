Анастасия Алексеева, , 04:37 — REGNUM

В июле издательство «Черная сотня» запустила на краудфандиноговой платформе «Планета.ру» сбор средств на публикацию сборника графических романов «Русский комикс, 1935−1945, королевство Югославия», в который войдут работы русских белоэмигрантов Югославии. Всего за восемь дней команде удалось собрать заявленные 400 000 рублей. Корреспондент ИА REGNUM пообщался с главным редактором издательства Дмитрием Бастраковым и узнал больше о сборнике и работе над ним.

Какую главную миссию несет ваш проект?

Русские эмигрантские графические романы для нас — не просто комиксы, это огромный и очень важный культурный пласт, ярчайший пример того, какой была бы русская массовая культура, если бы не революция 1917 года. Своего рода, это привет из «альтернативной России», пошедшей не по пути самоизоляции и железных занавесов, а России, органично вписанной в авангард общеевропейской поп-культуры 20 столетия. Миссия нашего издательства — восстановление и возвращение в Россию литературного, культурного и научного наследия русского зарубежья, а также трудов, по тем или иным причинам не переиздававшихся в советское время.

Над проектом работают более 10 человек. Это постоянная команда или привлеченные со стороны сотрудники? Если второе, то каким образом проводился отбор?

Да, это наш самый масштабный во всех отношениях проект, над которым работают 14 человек, не считая «разовых» переводчиков, которые переводили комиксы, найденные на немецком, французском, итальянском и болгарском языке (русские комиксы в период с 1935 по 1945 год переиздавались во многих европейских странах, и не всегда нам удавалось найти первоначальный, югославский вариант). Половина из 14 человек — наша постоянная команда. Остальные — такие же энтузиасты, как мы, найденные среди наших же читателей. Реставрацией материалов занимались два начинающих художника комиксов, переводом основной части текста — две сербских студентки факультета русского языка и культуры, они же и помогали нам по крупицам собирать комиксы в архивах и находить коллекционеров с недостающими у нас страницами.

Главный критерий для отбора в команду — живой интерес к нашему делу и талант. «Профессионализм» как специализация здесь дело второе, искусство, как говорится, творят любители. Да и человек, впервые участвующий в большом проекте, всегда выкладывается в процессе работы намного больше, чем опытные и нанятые на стороне специалисты. Для каждого проект становится личным и важным для собственной биографии, а это всегда очень сильно отражается на издании, только так книга становится живой, обретает душу и имеет все шансы стать культовой. Мы уверены, читатель всё чувствует, и над книгами, тем более такими, в первую очередь, эстетическими, нельзя работать без страсти.

Какие комиксы войдут в первый том?

Полное содержание мы до сих пор держим в тайне, так как названия работ всё равно ничего не скажут «непосвящённому» человеку, но в процессе чтения эти графические романы будут очень интересными и приятными сюрпризами. Тут как с кинематографом — до выхода картины люди могут взглянуть только трейлер. Впрочем, не секрет, что основное содержание нашего сборника — работы по русской классике.

В наш первый сборник вошли семнадцать комиксов на русскую тематику, среди которых «Тарас Бульба» и «Ревизор» Гоголя, «Казаки» по мотивам «Тихого Дона» Шолохова, исторические романы «Стенька Разин», «Пётр Великий», «Газават» про Кавказскую войну, «Пиковая дама» Пушкина (а также несколько его сказок), авторский комикс Кузнецова «Три жизни» об играх со смертью и «Молодая Сибирочка» по приключенческой повести Лидии Чарской.

Художники, чьи работы вошли в сборник: Константин Кузнецов, Алексей Рахнер, Сергей Соловьёв, Иван Шеншин, Николай Навоев. Все — русские эмигранты, большинство из которых прошли Гражданскую войну на стороне белых.

Вообще, наша книга является одновременно и своеобразным путешествием по русской истории. Мы расположили комиксы в хронологическом порядке по времени действия: читатель сперва попадает в сказки Пушкина, рассказывающие про древнюю Русь с богатырями и русалками, потом оказывается в 17 веке со Стенькой Разиным, затем вместе с Петром I основывает Петербург, готовится ко встрече с Ревизором, оказывается с Наполеоном в горящей Москве, захватывает вместе с русскими солдатами Кавказ и попадает в увлекательные приключения и в мирной Империи.

Попадёт читатель и в эмиграцию вместе с авторами комиксов, и даже переживёт Вторую мировую войну, но это уже в рамках созданного нами биографического комикса про Константина Кузнецова.

Кстати о нём. Почему в роли главного героя был выбран именно этот художник и кто автор комикса?

К сожалению, биографические сведения о большинстве художников, чьи работы вошли в сборник, очень и очень скудны, никто из них не был знаменитостью, и все имели трагичную судьбу, всем пришлось не только бежать из России, но после Второй мировой войны и из Югославии, опасаясь преследования новой коммунистической властью.

Больше всего мы знаем именно о Кузнецове, он прожил самую долгую жизнь из всех художников, чьи работы вошли в издание, и его жизнеописание достойно не то что комикса, но голливудской экранизации (кстати, он закончил свою жизнь как раз в Голливуде). Кузнецов прошёл Первую мировую войну, затем Гражданскую, где участвовал в легендарном Ледяном Походе, по некоторым сведениям, даже имел отношение к одному из покушений на Ленина (но так как этот факт неточен, мы решили не включать его в комикс). Затем — уход из Крыма вместе с Врангелем, головокружительный успех в рисовании комиксов в Югославии и перевод его работ на многие языки (французские исследователи признают, что французский комикс не был бы собой без влияния работ Кузнецова), жизнь и работа в Югославии во время нацистской оккупации и последующая эмиграция в США, где он стал иконописцем и умер в 1980 году.

Вообще, наш комикс не только про Кузнецова, но и про других художников, второй по значимости персонаж — Алексей Рахнер. Мы позволили себе немного вымысла и познакомили их раньше, чем это скорее всего было. В нашем комиксе они встречаются не в Югославии, а ещё в революционном Петрограде.

Рисованием занимался наш знакомый начинающий художник Влад Гернет, а сценарий к комиксу был написан мной же, и лично для меня, наверное, это был один из самых сложных этапов работы над сборником. Изначально задача казалось простой — вот, казалось бы, биография, бери и рисуй. Не тут-то было. Оказывается, по сложности комиксы можно сравнить только с кинематографом. За страницей, которая прочитывается за пару минут, на самом деле стоят десятки часов работы сценариста, проработка персонажей, структуры, полное погружение в тему, даже если ей посвящено два кадра, а потом ещё и кропотливая работа художника и последующая за ней череда мучительных для художника правок. Даже литература показалась мне проще тем, что почти не имеет ограничений в виде «эфирного времени», хронометража и жанровых рамок.

Какие главные трудности возникали при реализации проекта?

В этом проекте сложности нас поджидали на каждом этапе работы. Если бы я знал изначально, с какими трудностями нам придётся столкнуться, наверное, никогда бы не решился взяться за этот проект, посчитав, что он нам не по зубам. Сбор материалов — это целое приключение. Мы собирали комиксы в пяти странах Европейского Союза, в некоторые ездили лично и сутками просиживали в архивах, а затем выкупали недостающие материалы у коллекционеров по всему миру. Стоимость проекта также росла в геометрической прогрессии, приходилось включать всё новых работников, выкупать материалы, и это наш первый проект, на который мы не смогли собрать средства с помощью предзаказов на нашем сайте. Именно поэтому потребовались дополнительные сборы на «Планете.ру». В общей сложности расходы на наш проект составят больше миллиона рублей.

Но самая кропотливая и сложная работа, с которой мы столкнулись — это литературная редактура текстов комиксов. Сербский язык довольно простой, и в процессе двойного перевода тексты очень много потеряли (изначально они писались на русском, потом переводились на сербский и издавались, затем уже нами снова переводились на русский). Пришлось исправлять и много-много раз шлифовать, и мы очень гордимся проделанной работой. К комиксам по мотивам русской классики мы подошли необычно — вместо использования перевода мы компоновали тексты и реплики из оригинальных произведений Пушкина и Гоголя, а сюжетные расхождения, возникшие в процессе адаптации романов в комикс, стилизовали под наших классиков самостоятельно. Пришлось даже писать стихи, стилизуя под Пушкина. Звучать будет очень претенциозно, но созданная нами фокус-группа, помогающая нам доводить комиксы до совершенства, не могла отличить, где наше, а где — Пушкина. Это была самая интересная работа, которой нам доводилось заниматься.

Как Вы думаете, какой отклик получит книга у русского читателя? Все-таки комиксы в России пользуются не такой популярностью, как, например, на Западе.

Низкая относительно Запада популярность комиксов в России — прямое следствие отсутствия традиции. У европейско-американского комикса — 80 лет непрерывного развития и шлифовки, все их комиксы очень национальны в том смысле, что так или иначе отражают в себе национальные архетипы, проблемы, мечты, поэтому и находят широкий отклик среди читателей, причём любых возрастов. Русский же современный комикс в большинстве своём подражательный и справедливо воспринимается нами как нечто чужое и далёкое. Впрочем, нашего сборника это не касается — тут как раз всё «своё, родное». Знакомые с детства герои и сюжеты, неожиданные образы и интерпретации, казалось бы, таких знакомых и «избитых» вещей как сказки Пушкина — всё это не должно оставить равнодушным ни одного русского человека. Строго говоря, это и комиксом называть некорректно — это графические романы. Особенность русского комикса, выделяющего его среди других — необходимость крепкой литературной основы и отсутствие серийности. Думаем, наши комиксы достойны большего, чем интерес немногочисленного сообщества комикс-гиков. В сборнике есть как сказки, которые можно давать читать детям, так и совершенно взрослые романы, которые способны пробудить в человеке интерес и любовь не только к русской классике, но и к русской истории.

Сбор средств на краудфандинговой платформе продолжится до 19 августа. Издательство надеется, что им удастся собрать вдвое больше заявленной суммы, чтобы увеличить тираж и добавить в сборник еще несколько комиксов.

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