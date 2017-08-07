«Темная башня» назло критикам вышла на первое место в рейтинге проката США

Вашингтон, , 10:45 — REGNUM Фильм Николая Арселя «Темная башня» вышел в лидеры проката США на минувших выходных, несмотря на негативные отзывы критиков, об этом 7 августа сообщил портал Сinemablend.

«Темной башне» удалось собрать в кинотеатрах около $ 19,5 млн, по этому показателю он обошел «Дюнкерк» Кристофера Нолана ($ 17,6 млн) и ленту «Эмоджи фильм» ($ 12,35 млн).

Однако на текущий момент рейтинг картины на сайте Rotten tomatoes составляет всего 18% — это крайне низкая оценка для фильма, который фанаты ждали много лет.

Издание напоминает, что перед тем, как выйти на большие экраны, «Темная башня» столкнулась с многими трудностями, а это никогда не заканчивалось ничем хорошим для потенциальных блокбастеров.

Бюджет фильма составил $ 66 млн, по мнению автора статьи, если ситуация с кассовыми сборами картины будет не очень удачной, то это не станет такой уж потерей для Sony, тем более, что кинокомпания не тратила много денег на маркетинг.

Но журналист считает, что опасность заключается в том, что подобные показатели могут убить потенциальную франшизу. Конечно, прокат фильма за рубежом может исправить ситуацию, но все же — это явно не тот результат, которого ожидала кинокомпания.

Напомним, мировая премьера фильма «Темная башня», созданного по циклу романов Стивена Кинга, состоялась 4 августа 2017 года, главную роль в фильме сыграл Идрис Эльба, а роль его противника исполнил Мэттью Макконехи.