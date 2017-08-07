Одна из самых популярных голливудских пар подает на развод

Вашингтон, , 08:27 — REGNUM Крис Прэтт и Анна Фэрис заявили о своем намерении развестись после восьми лет совместного брака, сообщает 7 августа Associated Press.

Данное известие вызвало волну шока и печали в интернете, так как данная пара считалась одной из самых популярных в Голливуде.

Сообщение о расставании было опубликовано в социальных сетях обеими сторонами, представитель Прэтта подтвердил данную информацию.

«Мы долгое время пытались сохранить брак и мы очень сильно разочарованы», — отметили актеры.

«У нашего сына остаются оба родителя, которые любят его очень сильно. Ради него мы хотим сохранить данную ситуацию, насколько это возможно, в тайне. Мы до сих пор любим друг друга, мы всегда будем ценить время, проведенное вместе, по-прежнему будем уважать друг друга», — резюмируют расстающиеся супруги.

Напомним, Крис Прэтт наиболее известен по главной роли в фильме «Стражи Галактики», Анна Фэрис — по участию в съемках в черной комедии «Очень страшное кино».

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