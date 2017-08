Сталлоне сыграет большую роль в сериале «Это мы»

Вашингтон, , 08:07 — REGNUM Известный актер Сильвестр Сталлоне снимется во втором сезоне драматического сериала «Это мы» (This is us), в одной из серий он сыграет самого себя, об этом 6 августа сообщил портал Flickering myth.

По сюжету один из детей Ребекки Пирсон — Кевин, которому сейчас исполнилось 36 лет, будет приглашен сняться в военном фильме, в котором его партнером станет сам Сильвестр Сталлоне.

Согласно заявлению продюсера Дэна Фогельмана, Сталлоне станет для Кевина своего рода наставником, он поделится с ним своими мыслями после того, как узнает, что произошло с отцом Кевина.

Состоявшийся актер расскажет новичку про свой жизненный опыт, про то, что ему пришлось потерять на своем пути, про старение и про бизнес.

Также издание пишет, что во втором сезоне многосерийной драмы могут появиться такие звезды как Дэн Лориа и Дебра Джо Рапп.

Напомним, телеканал NBC начал показ сериала «Это мы» 20 сентября 2016 года, сюжет многосерийного фильма рассказывает о людях, рожденных в один день.