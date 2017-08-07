Вышел трейлер новой «Жажды смерти» с Брюсом Уиллисом

Вашингтон, , 07:40 — REGNUM В сеть выложили трейлер ремейка фильма «Жажда смерти», снятого в 1947 году, в новом фильме главную роль исполнил Брюс Уиллис, ролик был опубликован 6 августа на Youtube-канале Trailers FR.

Сюжет оригинальной картины рассказывал об архитекторе Поле Кирси, который потерял семью в результате налета бандитов на его дом, его жена погибла, а дочь получила тяжелейшую психическую травму.

Однажды Кирси за хорошо выполненную работу один из заказчиков дарит револьвер. Архитектор выходит на улицы и с помощью полученного оружия убивает человека, пытавшегося его ограбить.

После этого случая он вновь убивает уличных преступников и решает продолжить подобную деятельность. В народе его называют героем, журналисты дают ему прозвище Vigilante, его начинает искать полиция.

В новой ленте снимется Брюс Уиллис, режиссером выступил Элай Рот, одним из создателей сценария является Джо Карнахан. Мировая премьера картины должна состояться 22 ноября 2017 года.

Напомним, в оригинальном фильме, созданном режиссером Майклом Уиннером, роль самозваного борца с преступностью исполнил Чарлз Бронсон. При бюджете в $ 3 млн фильм собрал в США $ 22 млн.