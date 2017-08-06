Очередное XXV «Окно в Европу» открылось в Выборге

Выборг, Ленинградская область, , 21:03 — REGNUM Сегодня, 6 августа 2017, в приграничном Выборге состоялось открытие юбилейного XXV фестиваля российского кино «Окно в Европу». Предшествовало церемонии праздничное шествие: участники фестиваля и жители города вместе с волынщиками в национальных костюмах, заводным духовым оркестром в сопровождении артистов на ходулях прошли от гостиницы «Дружба» до кинотеатра «Выборг-Палас». Возможность немного прогуляться вместе с известными кинематографистами, популярными артистами и начинающими талантами привлекает большое количество горожан, которые приходят на этот праздник всей семьей. К тому же, вопреки мрачным прогнозам и темным тучам, погода благоволила приятному променаду. Те, кто был не настроен гулять, встречали пеструю толпу у кинотеатра, где состоялась первая часть торжественной церемонии открытия фестиваля.

Вела вечер актриса театра и кино Алиса Признякова. Она зачитала официальные приветствия, направленные в адрес фестиваля. Президент России Владимир Путин отметил, что замечательный проект — фестиваль «Окно в Европу» — убедительно доказал свою творческую состоятельность. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назвал фестиваль праздником, создатели которого стремятся порадовать выборжан новыми фильмами.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко лично посетил церемонию, чтобы объявить XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу» открытым. В своем приветственном слове губернатор отметил, что форум постоянно эволюционирует. Как он пообещал, город тоже не будет стоят на месте: губернатор объявил, что в течение пяти ближайших лет на восстановление исторического облика Выборга (образца 1930-х) будет потрачено 2,5 млрд рублей.

По красной дорожке, расстеленной на лестнице кинотеатра, в зал прошли гости и участники фестиваля: Рустам Ибрагимбеков, Андрей Хржановский, Павел Финн, Лидия Федосеева-Шукшина, Бари Алибасов, Юрий Кузнецов, Гоша Куценко, Артур Смольянинов, Дмитрии Пучков (Гоблин), Эдуард Пичугин, Алексей Рязанцев и др. Особыми гостями церемонии стали победители «Окна в Европу» разных лет: режиссеры Сергей Урсуляк, Александр Велединский, Сергей Снежкин, Андрей Смирнов, Лариса Садилова, Юсуп Разыков, Роман Каримов, Михаил Брашинский, Евгений Голынкин, продюсеры Сергей Сельянов, Федор Попов, Валерий Ахадов.

Вторая часть церемонии состоялась в просторном зале, который оказался переполнен публикой. Президент фестиваля «Окно в Европу» Армен Медведев признался, что на него накатили воспоминания о прошедших двадцати пяти годах. Он вспомнил тех, кто стоял у истоков смотра и верно служил ему. Это Савва Кулиш, все отдавший для успеха фестиваля. Микаэл Таривердиев, Станислав Ростоцкий, ныне здравствующий Марлен Хуциев, Владимир Коновалов и человек, который ни дня не живет без мыслей о фестивале — генеральный продюсер смотра Геворг Нерсисян.

Армен Медведев вручил первый приз «Окна в Европу»: «Золотой ладьи» за постоянную поддержку фестиваля удостоилась Ленинградская область в лице губернатора области Дрозденко.

Обычно на церемониях открытия разных фестивалей публике презентуют членов жюри. «Окно в Европу» не стало исключением, но в Выборге это представление всегда проходит особенно душевно и неформально, хотя требует некоторого времени — на фестивале работает четыре жюри: конкурсов анимационного и неигрового кино, полнометражных игровых российских фильмов и лент, созданных в копродукции. Армен Медведев представил членов жюри со свойственными ему тактом, вниманием и остроумием, подобрав точные, выразительные и, главное, теплые слова о каждом.

Теплота, душевность, отзывчивость — отличительные особенности фестиваля «Окно в Европу». Это отмечают и участники смотра, и организаторы, которые высоко ценят любовь выборжан к кино и преданность кинофестивалю. На сеансы собираются полные залы очень чуткой и отзывчивой публики, показать которой свое кино рады многие режиссеры.

Юбилейный XXV фестиваль российского кино «Окно в Европу» продлится в Выборге до 12 августа.

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